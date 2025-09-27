¡Ú¿·¹ÖºÂ¸ø³«¡Û¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë·Ð±Ä³×¿·¹ÖºÂ¤ò¿·µ¬¸ø³« - ÀèÃå100Ì¾¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÄó¶¡
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Å¯³Ø¤òÍ·¤Ö¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§ºäËÜÂç¼ù¡Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¹ÖºÂ¡Ö¡ÚÂè2¾Ï.1-3¡Û·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍÀ¸ºÆ¹½ÃÛ¥×¥í¥°¥é¥à¡ßTimeWaver¥êー¥Ç¥£¥ó¥° - TimeWaver¤¬²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÁÈ¿¥Æâ¤¬¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¿ô»ú¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹ÖºÂ¤ÎÆÃÄ§¡Û
TimeWaver¤Ë¤è¤ë´¶¾ð¤Î²Ä»ë²½µ»½Ñ
Ã±¤Ê¤ë¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ä¸Ä¿Í¤ÎÀøºß°Õ¼±¡¢½¸¹ç°Õ¼±¤Ë±£¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¡£¼Ò°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ä¥Áー¥àÆâ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÄñ¹³¤Ê¤É¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿¤Î²ÝÂêÈ¯¸«¤È²ò·è¤Ø¤ÎÆ»¶Ú
É½ÌÌÅª¤ÊÌäÂê²ò·è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥¤Î½¸¹çÌµ°Õ¼±¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼«¿È¤ÎÆâ¤Ê¤ëÀ¼¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÌµ°Õ¼±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤äÅ·Ì¿¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ÏÂ¤·¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¼Â¸½
ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë³Î¿®¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿¿¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼«Ê¬¤âÁÈ¿¥¤â¼è°úÀè¤â¡¢Á´°÷¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë·Ð±Ä¤Ø¤ÈÊÑÍÆ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
´ü´Ö¡§5Æü´Ö¸ÂÄê
ÂÐ¾Ý¡§ÀèÃå100Ì¾ÍÍ
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤êÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡
¢§ º£¤¹¤°ÌµÎÁ¤Ç¥³ー¥¹¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë
¡ýÌµÎÁÆ°²è»ëÄ°¤Î¿½ÀÁ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tetsugaku-kyokai.com/intro.html
¡ýÍÎÁ¹ÖºÂ¤Înoteµ»ö¤òÌµÎÁ¤Ç±ÜÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¹ÖºÂ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚÂè2¾Ï.1-3¡Û·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍÀ¸ºÆ¹½ÃÛ¥×¥í¥°¥é¥à¡ßTimeWaver¥êー¥Ç¥£¥ó¥° - TimeWaver¤¬²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¡×
¹ÖºÂURL¡§https://note.com/tetsuyuukai_com/n/n829d97128acd
¡Ú¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ø¡Û
º£²ó¸ø³«¤·¤¿¿·¹ÖºÂ¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊWEB¥»¥ß¥Êー¡Ö¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¿ÍÀ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ëÆÍÇË¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÊýË¡¡×¡ÊÌó60Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡Û
¡¦ ²ñ¼Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Õ¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë
¡¦ ¼Ò°÷¤ä²ÈÂ²¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¦ ¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ºá°´¶¤¬Àè¤ËÎ©¤Á·ë¶É¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦ ÂçÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¡È¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÏ¡É¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë
¡¦ ¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤È¤¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë
¡¦ Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¦ ¿Æ¤ò½õ¤±¤Ê¤¤ã¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÆ°²è¹ÖºÂ¤ÎÆâÍÆ¡Û
1. ¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÀµÂÎ
¤Ê¤¼´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò²òÌÀ
2. Ìµ°Õ¼±¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿Æ¤Î´üÂÔ¡×¤È¤Ï¡©
ÃÎ¤é¤º¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿½Å²Ù¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
3. ¡Ú¿Í´Ö´Ø·¸ÊÔ¡Û¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò²òÂÎ¤¹¤ë
²ÈÂ²¡¢½¾¶È°÷¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Î¶ñÂÎÅªÊýË¡
4. ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤Ë¿¨¤ì¤ë
²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¿ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤¹
5. ¡Ú¤ª¶âÊÔ¡ÛË¤«¤µ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¿´¤Î¥Ö¥ìー¥¤ò³°¤¹
Çä¾å¤¬¼«Á³¤Ë¿¤Ó¤ë¿´ÍýÅª¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü
6. ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Î½Ð²ñ¤¤ Ë¤«¤µ¤Ø¤ÎÆÍÇË¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
ÍýÁÛ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¡Ú¼õ¹Ö¼ÔÍÍ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÊÑ²½¡Û
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¹Ö¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ÎÊó¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢·Ð±Ä¤Ç¤Î³è¤«¤·Êý¤¬¸«¤¨¤¿¡×
¡Ö¤ª¶â¤Ï½Û´Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢Ë¤«¤µ¤Î°ÕÌ£¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°Íý¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×
¡Ö·Ð±Ä¤Î¸ÉÆÈ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤¿¡×
¡Ö»Å»ö¤¬¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡Ö»Å»ö¤È²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ®²Ì¡Û
¡¦ ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¡¦ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Îå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡¦ ¿Æ¤ä²È¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦ ¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë
¡¦ ¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¡¢¿´¤Î½Å²Ù¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë
¡ÚWEB¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¡Û
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ëÄ°´ü¸Â¡§¤ª¿½¹þ¤ß¤«¤é5Æü´Ö
·Á¼°¡§Ï¿²èÈÇ¡Ê2ÇÜÂ®»ëÄ°¡¢´¬¤Ìá¤·²ÄÇ½¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬
¤µ¤é¤Ëº£¤Ê¤é¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¤È3¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ ´°Á´ÈÇWEB¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë
https://www.tetsugaku-kyokai.com
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
ºäËÜ Âç¼ù¡Ê¤µ¤«¤â¤È ¤Ò¤í¤¡Ë
¿ÍÀ¸ºÆ¹½ÃÛ²È
HIROKI SAKAMOTO
½êÂ°¡¦¸ª½ñ¤
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Å¯³Ø¤òÍ·¤Ö¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö
TimeWaver¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÅ¯³Ø¤òÍ·¤Ö¶¨²ñ¡×¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëTimeWaver¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡£
»Ò¤É¤â3¿Í¤ò°é¤Æ¤ë·ó¶È¼çÉ×¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Î¾Î©¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤Ï¡Ö»Å»öÈ¾Ê¬¡¢²È»öÈ¾Ê¬¡×¡¢½µËö¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤äÍ·¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¡£ºÊ¤È¤Î¿¼¤¤ÂÐÏÃ¤òÆü¾ï¤Î½¬´·¤È¤·¡¢¼«¿È¤òÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ñÌ£¤Ï¼«Á³¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¹â¤¤ÁÇºà¡¦ÎÁÍý¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÄÉµá¡£¹â¤¤»ëºÂ¤ò»ý¤Á¡¢¶¦´¶¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀìÌçÊ¬Ìî¡¦¼ÂÀÓ¡Û
¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°Íý¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡ÊÆâÌÌ¡Ë¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤È¿ÍÀ¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¡Ù¤È¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ®¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤â¿´¤âÀ°¤¤Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬À°¤¨¤Ð¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤âÀ°¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ºâÌ³¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎËÜ¼Á¤Ï¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆâÌÌ¤ÎÊÑ²½¡Ù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦²È¶È·Ñ¾µ¼Ô¤Î¿ÍÀ¸ºÆ¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Å¯³Ø¤òÍ·¤Ö¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÁÈ¿¥¾ðÊó
Ë¡¿ÍÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Å¯³Ø¤òÍ·¤Ö¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡§ºäËÜÂç¼ù
URL¡§https://tetsugaku-kyokai.com
¡Ú¶¨²ñ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
Å¯³Ø¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
»äÃ£¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ"¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅ¯³Ø"¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢À¸¤Êý¤ò¿¼¤á¤ë¶¦´¶¤È¶¦ÌÄ¤Î¾ì¡£
ÆâÂ¦¤Ë¤Õ¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºß¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¡Û
·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¿´Íý²þ³×¥×¥í¥°¥é¥à
¿Æ¤Î´üÂÔ¤ä¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤¹¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø
²È¶È·Ñ¾µ¼Ô¸þ¤±¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°
²È¶È¤Î½Å°µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤·Ñ¾µ¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È
¤ª¶â¤È¿´¤ÎºÆ¹½ÃÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
·ÐºÑÅªË¤«¤µ¤È¿´¤ÎË¤«¤µ¤òÅý¹çÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¶¡
³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
À¸¤Êý¡¦ºß¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Email¡§tetsuyuukai.2449@gmail.com