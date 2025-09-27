¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²÷µó¡Û£É£Æ£Ó£Ã¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢£²£°£²£µ ¥½¥¦¥ëÂç²ñ ¹ñºÝ³ØÉô£³Ç¯ µÈÅÄ ÃÒ²»Áª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¡ª--ÀÝÆîÂç³Ø
ÀÝÆîÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µ×ÊÝ ¹¯Ç·¡Ë¹ñºÝ³ØÉô ¹ñºÝ³Ø²Ê£³Ç¯¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Éô¤ÎµÈÅÄ ÃÒ²»¡Ê¤è¤·¤À ¤µ¤È¤Í¡ËÁª¼ê¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î£²£±Æü～£²£¸Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£É£Æ£Ó£Ã¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢£²£°£²£µ ¥½¥¦¥ëÂç²ñ¡×¤Î¥êー¥É¼ïÌÜ¤Ç£²°Ì¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥êー¥É¼ïÌÜ¤Ï¡¢¹â¤µ£±£²¥áー¥È¥ëÄ¶¤ÎÊÉ¤ò£¶Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÅÐ¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Âè£²Àï¤Ç¼«¿È½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²£²Æü¤ÎÍ½Áª¡¢£²£¶Æü¤Ë½à·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¤¿µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤òÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¤¿¤ëÀï¤¤¤ò¸«¤»¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×
¡¦Âç²ñÌ¾¡§IFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢£²£°£²£µ
¡¦³«ºÅÃÏ¡§´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë
¡¦³«ºÅÆüÄø¡§ £²£°£²£µÇ¯£¹·î£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë～£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¼ïÌÜ¡§ ¥êー¥É¡¢¥Ü¥ë¥Àー¡¢¥¹¥Ôー¥É
¡ã¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÈÅÄÁª¼ê¤Î³èÆ°¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Éô µÈÅÄÃÒ²»Áª¼ê¡Ê¹ñºÝ³ØÉô£³Ç¯¡Ë¡¡ËüÂå¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7402
¡Ú²÷µó¡Û£²£¶²ó¤Î½Ð¾ì¤È£±£±²ó¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÄÏ¤ó¤À¡¢½éÍ¥¾¡¡¡¹ñºÝ³ØÉô£³Ç¯ µÈÅÄ ÃÒ²»Áª¼ê¤¬¥êー¥É¼ïÌÜ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×À©ÇÆ
https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7478
¡Ú²÷µó¡Û£É£Æ£Ó£Ã¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×£²£°£²£µ¡¡¹ñºÝ³ØÉô£³Ç¯ µÈÅÄ ÃÒ²»Áª¼ê¤¬Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°À¤³¦£³°Ì¤ò³ÍÆÀ
https://www.setsunan.ac.jp/news/detail/7769
¡ãµÈÅÄÁª¼ê¤Î£É£î£ó£ô£á£ç£ò£á£í¡ä
https://www.instagram.com/satone_yoshida
¢£ÀÝÆîÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Éô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÀÝÆîÂç³Ø¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤È¶¯²½¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Éô¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ë¥êー¥ÉÉôÌç¤Ç£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºßÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ëÃæ³¼¡Ïº»á¤ò·Þ¤¨¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÉ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£²·îËö¡¢¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¹ñºÝ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¹â¤µ£±£²¡¥£µ£í¡¢Á´Éý£¹¡¥£µ£í¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¦¥©ー¥ë¡Ê¥êー¥É¡Ë¤¬´°À®¡£Îý½¬´Ä¶¤Î½¼¼Â¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ±Éô¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¾ïæÆ³Ø±à¡¡¹Êó¼¼
¾åÅÄ¡¢ÌÚ²¼
½»½ê¡§Âçºå»Ô°°¶èÂçµÜ5ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
TEL¡§06-6954-4026
¥áー¥ë¡§Koho@josho.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/