·²½°¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø ¨¡¨¡ PicoCELA¡¢³Ø±àº×¤Ç¡Ö¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¿®¤¬°ÜÆ°¡×¤¹¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤ò½éÅ¸¼¨
PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÀî¹À¡¢°Ê²¼¡ÖPicoCELA¡×¡Ë¤Ï¡¢Ãæ±û¥«¥ì¥Ã¥¸¥°¥ëー¥×¼çºÅ¤Î³Ø±àº×¡ÖÂè59²ó¤«¤ï¤»¤ßº×¡×¡Ê2025Ç¯9·î20Æü³«ºÅ¡¡²ñ¾ì¡§G¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¡Ë¤ËÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥åµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï3,813Ì¾¤ËÃ£¤·¡¢³Ø±àº×¤ÏÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñ¸½²½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈWi-Fi³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½ÑÄó¶¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1. ³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÃÂÀ¸¡¡¡Ö°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¡×¤ÇÄÌ¿®¤¬¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦»þÂå¤Ø
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¾ðÊóÂç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯À©¤Î¥Õ¥êーWi-Fi¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥º¥¼ÒÀ½ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËPicoCELA¤ÎÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥åWi-Fiµ¡´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¡×¤ò³«È¯¡£Íè¾ì¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆWi-Fi¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÄÌ¿®¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜÂ³¼Ô¸ÂÄê¤Î¡Ö¤«¤É¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡×¤â¼Â»Ü¡£Wi-FiÀÜÂ³»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È°ú´¹²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÇÛÉÛÆÃÅµ¤Ï½àÈ÷Ê¬¤¬Á´¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Íè¾ì¼Ô¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¤â¼Â¸½¤·¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ä¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤Ø¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êーWi-FiÀÜÂ³»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹²èÌÌ¤òÉ½¼¨¡£
¥¹¥º¥¼ÒÀ½¤ÎÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÅö¼Ò¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¡×
2. ºÇ¿·¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅ¸¼¨¤ä¶õ»£ÍÑ¥É¥íー¥ó¤Ø¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Äó¶¡
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²ÔÆ¯¤ò»Ù¤¨¤ë°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¡£Íè¾ì¼Ô¤ò¥É¥íー¥ó¤Ç¶õ»£¤·¡¢Æ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤ä¡¢ºÇ¿·¤ÎÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³ÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥É¥íー¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÝ½üÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£²ÔÆ¯»þ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ»£ÍÑ¥É¥íー¥ó¥Ýー¥È¤Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Äó¶¡¡£
PicoCELA ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÅÀî¹À¤è¤ê
¡Ö³Ø±àº×¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈWi-Fi¤Î¿·¤·¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º®»¨¤ËÄÉ¿ï¤·¤ÆÆ°¤¯¡È°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¡É¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÎ×»þ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä´Ñ¸÷¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÅ¸³«²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»º³ØÏ¢·È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
PicoCELA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PicoCELA¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥åµ»½Ñ¤Ç¡¢ÍÀþLAN¤ÎÀßÃÖ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤ä°ì»þÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏWi-Fi¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÈÌµÀþ¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ»½Ñ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢·úÀß¸½¾ì¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PicoCELA¤Ï¡¢ÌµÀþµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤òÁÏÂ¤¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
