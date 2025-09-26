¥¢¥¹¥¨¥Í¡¢¡ÖWantedly Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ40,000¼Ò¤Î´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÂè2°Ì¤ÎTEAM OF THE YEAR SILVER¤ËÁª½Ð
¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ÖWantedly¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖWantedly Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TEAM OF THE YEAR SILVER¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Wantedly¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀè¿ÊÅª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï40,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÂè2°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÎÍÑ³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WantedlyÍøÍÑ¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¥¯¥é¥¦¥É¡ÖASUENE¡×¡¢ESGÉ¾²Á¥¯¥é¥¦¥É¡ÖASUENE ESG¡×¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦ESG·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï30,000¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦6¤«¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢5·ï¤ÎM&A¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëNo.1¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³ºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥åー¡ÊMVV¡Ë¤Ø¤Î¶¦´¶¤äÁÈ¿¥¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥áー¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Êµá¿ÍÉ¼¤À¤±¤Ç¤Ï»ö¶È¤äÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢MVV¤Ø¤Î¶¦´¶¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î¼«Ê¬¤´¤È²½¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÅö¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤äÊç½¸µ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ëWantedly¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤È¡¢¤½¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊWantedly³èÍÑ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖWantedly Awards 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢40,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢TEAM OF THE YEARÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ëSILVER¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·Â´¤«¤éÃæÅÓ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Wantedly¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÅö¼Ò¤ÎMVV¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥¨¥ÍºÎÍÑ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://corp.asuene.com/recruit
¡ÖWantedly Awards 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWantedly Awards¡×¤Ï¡¢Wantedly¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¡¦¥Áー¥à¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°ÌÉôÌç¤Î¡ÖTEAM OF THE YEAR¡×¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎMVV¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Æþ¼Ò¤Ø¤È·Ò¤²¤¿¥Áー¥à¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¹¥¨¥Í¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×
¡¦ESGÉ¾²Á¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE ESG¡×
¡¦GX¡¦ESG¿ÍºàÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASUENE CAREER¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§
¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê ¡ÖCarbon EX¡×
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¹¥¨¥Í¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¡×
¡¦SaaS»ö¶È¼Ô¸þ¤±APIÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyflow¡×
¡¦GHGÇÓ½ÐÎÌ²Ä»ë²½¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢AI¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖNZero¡×
»ñËÜ¶â¡§80²¯2,700Ëü±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§Founder ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO·óCOO À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-10-5 KDX¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë WeWork 4³¬
µòÅÀ¡§ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
URL¡§https://corp.asuene.com/