¡ÚÅêÉ¼³«»Ï¡Û¥Á¥ãー¥êー¡¦¥«ー¥¯»á¤Î°Å»¦¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
À¸À®AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëPolimill³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£¤¢¤ä¤á¡¦Ã«¸ýÌîÇµ²Ö¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSurfvote¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ãー¥êー¡¦¥«ー¥¯»á¤Î°Å»¦¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥·¥åー¤Î°Õ¸«Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Surfvote¤È¤Ï¡©
Surfvote¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤äº¤¤ê¤´¤È¤ò¡Ö¥¤¥·¥åー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÆü·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥·¥åー¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤äÀìÌç²È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Surfvote¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë¶á¤¤ÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÂ¾¤Î¥æー¥¶ー¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤äÎ©¾ì¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://surfvote.com/
ÊÆ¹ñ¤ÎÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ãー¥êー¡¦¥«ー¥¯»á¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤¿
¥È¥é¥ó¥×ÇÉ¤Î¼ã¼Ô»Ù»ýÁØ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î°Å»¦¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÈË½ÎÏ¤Î¾ÝÄ§Åª»ö·ï¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï11Ëü～15Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¶Ë±¦½¸²ñ¤¬³«ºÅ
¥¤¥¹¥é¥à¤ä°ÜÌ±¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤â²á·ã»×ÁÛ¤È¹ÔÆ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¥Ç¥â¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥ó¥¯¤Ç»²²Ã¤·¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤Þ¤Ç¼çÄ¥
SNS¤òÄÌ¤¸¤¿±Æ¶ÁÎÏ¤òÀ¯¼£¤ËÄ¾ÀÜ¹Ô»È¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢À¯¼£¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Surfvote¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°Å»¦»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤Î»ö·ï¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö°Å»¦¤òµöÍÆ¤¹¤ë¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö²á·ã¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¥Ë¥åー¥¹¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ÔÌ±¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖSNS¤ä¥Ç¥â¤Ç´¶¾ð¤¬³ÈÂçºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë»þÂå¡£²áµî¤Ë¤ÏÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤ÁªÂò»è¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅêÉ¼¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://surfvote.com/issues/mzum56qf2n5u)
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÌÚÂ¼Àµ¿Í¤µ¤ó
¹ñºÝÅÔ»Ô¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÀ¤³¦¾ðÀª¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ»º·Ð¿·Ê¹¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶ÉÄ¹¡£·ûË¡²þÀµ¡Ê¸µ·Ä±þÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë¤ä¹ñºÝÀ¯¼£¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢²¤½£·ÐºÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£»º·Ð¿·Ê¹Âçºå¼Ò²ñÉô¡¦¿À¸Í»Ù¶É¤Ç16Ç¯´Ö¡¢»ö·ïµ¼Ô¤ò¤·¤¿¸å¡¢À¯¼£Éô¡¦³°¿®Éô¤Î¥Ç¥¹¥¯¤â·Ð¸³¡£2002～03Ç¯¡¢ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÅì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²¤½£ ÀäË¾¤Î¸½¾ì¤òÊâ¤¯―¹¤¬¤ëBrexit¤Î¾×·â¡Ù¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ë¡¢¡ØEUÊø²õ¡Ù¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦ÀïÁè¡Ö¥µ¥¤¥ÐーÀï¡×ºÇ¿·Êó¹ð¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡£
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò
Polimill³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ÆÀìÌçÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ÔÀ¯¥µ¥Ýー¥ÈÀ¸À®AI¡ÖQommonsAI¡Ê¥³¥â¥ó¥ºAI¡Ë¡×¤È¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëSNS¡ÖSurfvote¡Ê¥µー¥Õ¥Üー¥È¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÁÏ¶È4Ç¯¤ÎICT¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
QommonsAI¤Ï300¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä¾ÊÄ£¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Surfvote¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ëÃÏ°è²ÝÂê¡ÊSurfvote¥íー¥«¥ë¡Ë¤â·ÇºÜ¡£Ã¯¤â¤¬°Õ¸«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢ÍýÀ¤È´¶À¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶îÆ°·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¡¢AI¤ÈSNS¤ÎÎÏ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£