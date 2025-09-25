CREATIP、NAVERの公式マーケティング代理店として認定

株式会社CREATIP

グローバルマーケティングエージェンシーのCREATIPは、NAVERの公式マーケティング代理店として認定されました。日本においては当社が唯一の公式パートナーとなり、日本のクライアントに対し、韓国市場に特化したNAVERマーケティングソリューションを提供する体制を整えました。

CREATIPはこれまで、GoogleやTikTokなど主要デジタルプラットフォームの公式パートナーとして、専門性の高いキャンペーン運用を支援してきました。今回の認定により、韓国市場はもとより海外クライアントに対しても、より効果的で高度なパフォーマンスマーケティングを提供できます。

公式代理店の役割は、クライアントの目標や予算に合わせた設計のもと、検索・ディスプレイ・ショッピング等の広告商品を一元的に運用することです。リアルタイムデータに基づき、入札・ターゲティング・クリエイティブを継続的に最適化し、登録から運用・レポーティングまでのプロセスを一貫して担います。

NAVERは、運用実績・成果、戦略立案力、顧客対応力などの厳格な基準を満たす企業のみを公式パートナーとして認定しています。近年はパートナーシップ制度を「NAVER広告公式パートナー」に一本化し、検索広告（SA）、成果型ディスプレイ広告（GFA）、特化商品（CAD）といった主要サービスをワンストップで代行できる体制を整備しました。

CREATIPは、データドリブンなパフォーマンスマーケティングを強みとし、検索・ディスプレイ・ショッピング・コンテンツ領域において企画／実行／分析／最適化を統合的に運用してきました。特に、日本のクライアントによる韓国市場での出稿において多くの実績を有し、精緻なターゲティング、効果に直結するクリエイティブ制作、KPIに基づく運用管理で差別化されたソリューションを提供しています。

CREATIP 代表取締役 ダニエル・コンのコメント：

「今回の認定は、日本のクライアントに韓国市場に特化したNAVERのパフォーマンスを安定的に提供できる点で大きな意義があります。今後は、検索広告（SA）、ディスプレイ広告（GFA）、特化商品（CAD）をワンストップで運用し、日本企業の韓国市場進出をより効果的に支援してまいります。

株式会社CREATIP

https://creatip.co.kr/ja/