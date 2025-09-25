当社社員が東京消防庁総監より感謝状を受領

D&Nホールディングス株式会社東京消防庁 新宿消防署 消防総監感謝状贈呈式

D&Nホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役 CEO 内田大樹、以下「D&Nグループ」）の社員 遠藤誠司 は、令和7年7月20日（日）、JR山手線新宿駅から新大久保駅間の車両内で発生したモバイルバッテリー火災において、冷静に状況を判断し、備え付けの消火器を活用して初期消火を行い、被害の拡大防止に大きく貢献しました。

一時混乱した車内での勇気ある行動が高く評価され、東京消防庁総監より感謝状が授与されました。

東京消防庁総監感謝状受賞者

D&Nホールディングス株式会社

EC事業部 顧客満足・品質管理責任者

遠藤 誠司 (えんどう せいじ)

参照：https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/fs/sinjuku/page_00053.html

当社は、この受賞を大変誇りに思うとともに、社員一人ひとりが社会の一員として「安全・安心」を守る行動を重視していることを改めてお伝えいたします。

今回の出来事は、当社の理念である「責任感」と「社会貢献」の精神を体現したものと考えております。

今後もD&Nホールディングスは、事業活動にとどまらず、地域社会やお客様の安全・安心の実現に貢献できる企業であり続けるよう努めてまいります。

会社概要

D&Nホールディングス株式会社

社名：D&Nホールディングス株式会社

代表：内田大樹

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-2-19 アステリオ北堀江ザ・メトロタワー4F

URL：https://dandn-holdings.co.jp

事業：EC事業・ECコンサルティング事業

本件に関するお問い合わせ

https://dandn-holdings.co.jp/inquiry