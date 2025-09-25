D&Nホールディングス株式会社、第１回 無担保社債発行に関するお知らせ ＜三十三銀行 社会貢献型私募債「ともに、羽ばたく。」＞

D&Nホールディングス株式会社

株式会社三十三銀行

D&Nホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役 CEO 内田大樹、以下「D&Nグループ」）は、2025年7月25日(金)に、株式会社三十三銀行（本店：三重県四日市 取締役頭取 道廣剛太郎 、以下「三十三銀行」）を財務代理人及び引受人として総額3,000万円の無担保社債を発行しました。

この度の私募債発行により取得した資金は、財務基盤の強化および今後の事業拡大の運転資金として使用いたします。

三十三銀行 社会貢献型私募債「ともに、羽ばたく。」とは

この私募債は、三十三銀行が受け取る引受手数料の一部を活用して、地元の学校や福祉施設、医療機関、または環境保全・文化財保護などに取り組む地域の団体等に、物品などを寄贈する仕組みです。

寄贈品は、地域の事業者様から購入されるため、地域経済の活性化にも貢献する取り組みとなっています。

当社は、地域に根ざした企業として、事業活動だけでなく地域社会との共生を大切にしており、今回の私募債発行を通じて、未来を担う子どもたちや地域の皆さまへの支援に少しでもお役立ていただければと考えております。

第１回 無担保社債発行

発行額 ：3,000万円

発行日 ：令和７年７月25日

償還期間：５年

資金使途：運転資金

寄贈先 ：奈良市立大宮小学校

当社は今後も、地域と「ともに、羽ばたく。」企業であり続けることを目指してまいります。

会社概要

D&Nホールディングス株式会社

社名：D&Nホールディングス株式会社

代表：内田大樹

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-2-19 アステリオ北堀江ザ・メトロタワー4F

URL：https://dandn-holdings.co.jp

事業：EC事業・ECコンサルティング事業

本件に関するお問い合わせ

https://dandn-holdings.co.jp/inquiry