『城郭合体オシロボッツ』2025年6城目となるオシロボット小倉城参城！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、MIXI_ANIMEオリジナルコンテンツ『城郭合体オシロボッツ』の21城目となるオシロボット小倉城を本日公開しました。また、2025年10月4日（土）、5日（日）に開催される「第67回小倉お城まつり」へブース出展します。ブースでは、オリジナル解説書・特製トレーディングカード・限定コットントートバッグの無料配布を実施するほか、オシロボット小倉城の御城印など、関連グッズも販売予定です。

■オシロボット小倉城参城！

特徴的な唐造りの天守最上階を胸に、レンガ造りの脚部は門司港のレトロ建築を思わせる。両腕を這う北九州工業地帯を象徴する無数のパイプとダクトが唸りを上げ、桜吹雪とともに必殺技「桜嵐斬（おうらんざん）」があらゆる敵を両断する。異なる三つの時代を宿す、おもしろきオシロボット。

詳細は下記URLからもご確認いただけます。

▶オシロボット小倉城詳細ページ https://oshiro-robots.com/oshiro-robots/kokurajo/(https://oshiro-robots.com/oshiro-robots/kokurajo/)

■小倉お城まつりにブース出展

イベント名：第67回小倉お城まつり（https://kokura-castle.jp/oshiro_matsuri_67th/）

出展日時：2025年10月4日（土）・5日（日）9：00～17：00

出展場所：小倉城 天守閣前広場

出展内容：オシロボット小倉城関連ノベルティ配布（特製トレカ、オリジナル解説書、限定コットン

トートバッグ）、物販

物販内容：【NEW】オシロボット小倉城 御城印…300円（税込）

御城印帳 Mk-II・・・3,500円（税込）、

マフラータオル・・・2,200円（税込）、ロゴTシャツ・・・2,800円（税込）

キャンペーン：城郭合体オシロボッツブースで公式SNSをフォローすると、抽選に参加できます。

1等・特製Amazonギフトカード1,046円分、2等・特製マルシェバッグMサイズ、

参加賞・城郭合体オシロボッツ ロゴステッカー

最新情報はオシロボッツ公式サイトのお知らせページおよび公式Xアカウント（@oshiro_robots(https://x.com/oshiro_robots)）をご確認ください

■城郭合体オシロボッツ< https://oshiro-robots.com/(https://oshiro-robots.com/) >

『城郭合体オシロボッツ』は、日本全国に存在する個性豊かで魅力的なお城を、“もしも実際のお城が巨大ロボットに変形＆合体したら”という今まで無い新しい切り口で描くMIXI_ANIMEオリジナルコンテンツです。2022年12月に「熊本城」「高松城」「会津若松城」の3城のオシロボットと、3城が登場する大張正己監督によるショートアニメを発表しました。また、2023年3月、世界遺産・国宝「姫路城」の参城を皮切りに、「福山城」「名古屋城」「松本城」「岡山城」「備中松山城」「小田原城」「和歌山城」「津山城」「岸和田城」「島原城」「彦根城」のオシロボットを発表し、2025年には「広島城」「丸亀城」「五稜郭」「松江城」「大阪城」「小倉城」を発表しました。今後も全国のお城からオシロボットが続々と誕生する予定です。

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

■MIXI_ANIME < https://mixi-anime.com/(https://mixi-anime.com/) >

MIXI_ANIMEは、「キャラクターや物語のちからで豊かなコミュニケーションに貢献し、ユーザーに幸せなサプライズを提供していく。」というミッションのもと、IPコンテンツへの投資や企画・開発・プロデュースを行うチームです。

※MIXIおよび城郭合体オシロボッツの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。