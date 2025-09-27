wiggle wiggleが「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に協賛決定！
株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）が展開する韓国発ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、2025年12月13日、14日に日本で開催されるK-POPの祭典「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」への協賛が決定いたしました。
2024年12月にオープン1周年を迎える日本初の旗艦店「WIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKU」。
ブランドにとって特別なこのアニバーサリーイヤーを記念し、より多くの方に“wiggle wiggleらしい楽しさ”をお届けする取り組みのひとつとして、本イベントへの協賛が実現しました。
今回の協賛を通じて、イベント会場では、ポップでカラフルなwiggle wiggleらしさ全開の会場内ビジョンやサイネージでのブランドCM放映を実施予定。さらに、出演アーティストの皆さまには、特別にご用意したギフトを通じて、舞台裏でもブランドの魅力をお届けします。
また、イベントにあわせてSNSキャンペーンや特別企画イベントの開催も準備中。
詳細は、公式Instagram・X（旧Twitter）などのSNSにて、順次発信してまいります。
K-POPファンの皆さまにとって、そしてwiggle wiggleを応援してくださるすべての皆さまにとって、
この日が“忘れられない1日”となるよう、全力で盛り上げてまいります！
2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN
日程：2025年12月13日（土）／12月14日（日）開場 15：00 / 開演 17：00（予定）
会場：国立競技場（東京都）
主催：KBS、株式会社エニー
出演予定アーティスト： U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、ENHYPEN、IVE、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT (今後アーティスト追加発表あり)
▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは
「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。
カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。
韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。
また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。
公式オンラインストア :
https://wigglewiggle.jp/
▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ
本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。
個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。
▶本件に関するお問い合わせ
株式会社ビーエムスマイルジャパン
担当者: 黒石 奈那
TEL: 090-7393-5776
メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp
● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy
● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/
● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp
● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp