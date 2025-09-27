wiggle wiggleが「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に協賛決定！

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）が展開する韓国発ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、2025年12月13日、14日に日本で開催されるK-POPの祭典「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」への協賛が決定いたしました。

2024年12月にオープン1周年を迎える日本初の旗艦店「WIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKU」。

ブランドにとって特別なこのアニバーサリーイヤーを記念し、より多くの方に“wiggle wiggleらしい楽しさ”をお届けする取り組みのひとつとして、本イベントへの協賛が実現しました。

今回の協賛を通じて、イベント会場では、ポップでカラフルなwiggle wiggleらしさ全開の会場内ビジョンやサイネージでのブランドCM放映を実施予定。さらに、出演アーティストの皆さまには、特別にご用意したギフトを通じて、舞台裏でもブランドの魅力をお届けします。

また、イベントにあわせてSNSキャンペーンや特別企画イベントの開催も準備中。

詳細は、公式Instagram・X（旧Twitter）などのSNSにて、順次発信してまいります。

K-POPファンの皆さまにとって、そしてwiggle wiggleを応援してくださるすべての皆さまにとって、

この日が“忘れられない1日”となるよう、全力で盛り上げてまいります！

2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN

日程：2025年12月13日（土）／12月14日（日）開場 15：00 / 開演 17：00（予定）

会場：国立競技場（東京都）

主催：KBS、株式会社エニー

出演予定アーティスト： U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、ENHYPEN、IVE、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT (今後アーティスト追加発表あり)

▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。

韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

公式オンラインストア :https://wigglewiggle.jp/

▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

▶本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp