wiggle wiggleが「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に協賛決定！

株式会社ビーエムスマイルジャパン



株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）が展開する韓国発ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、2025年12月13日、14日に日本で開催されるK-POPの祭典「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」への協賛が決定いたしました。



2024年12月にオープン1周年を迎える日本初の旗艦店「WIGGLEWIGGLE.ZIP HARAJUKU」。


ブランドにとって特別なこのアニバーサリーイヤーを記念し、より多くの方に“wiggle wiggleらしい楽しさ”をお届けする取り組みのひとつとして、本イベントへの協賛が実現しました。



今回の協賛を通じて、イベント会場では、ポップでカラフルなwiggle wiggleらしさ全開の会場内ビジョンやサイネージでのブランドCM放映を実施予定。さらに、出演アーティストの皆さまには、特別にご用意したギフトを通じて、舞台裏でもブランドの魅力をお届けします。


また、イベントにあわせてSNSキャンペーンや特別企画イベントの開催も準備中。


詳細は、公式Instagram・X（旧Twitter）などのSNSにて、順次発信してまいります。



K-POPファンの皆さまにとって、そしてwiggle wiggleを応援してくださるすべての皆さまにとって、


この日が“忘れられない1日”となるよう、全力で盛り上げてまいります！


2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN


日程：2025年12月13日（土）／12月14日（日）開場 15：00　/　開演 17：00（予定）


会場：国立競技場（東京都）


主催：KBS、株式会社エニー


出演予定アーティスト：　U-KNOW(TVXQ!)、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、ENHYPEN、IVE、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT　(今後アーティスト追加発表あり)



▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。


カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。


韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。


また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。



公式オンラインストア :
https://wigglewiggle.jp/


▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。


個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。


▶本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン


担当者: 黒石 奈那


TEL: 090-7393-5776


メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp



● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy


● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/


● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp


● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp