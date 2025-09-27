神奈川新聞に掲載｜中小企業のコスト削減を実現するウメムスビ株式会社

ウメムスビ株式会社

ウメムスビ株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：梅本大輔）は、完全成果報酬型のコスト削

減サービスが評価され、2025年9月20日付 神奈川新聞（およびカナロコ）に「高い技術力を持つ事業者」として紹介されました。

記事では、規模を問わず支援できるコンサルティングスキルを活かし、とくに中小企業の利益改善に寄り添う姿勢が紹介されています。

代表取締役 梅本 大輔（ウメムスビ株式会社）

当社はこれまでに、累計200社以上・50業種超、年商5億円～5,000億円規模の企業を対象に70億円超のコスト削減を実現してきました。

削減対象は、光熱費、保険料、賃料、通信費、金融手数料等の汎用的な費用にとどまらず、原材料調達など難易度の高い原価費用にも広がっています。



初期費用ゼロで導入でき、成果が出た分のみを報酬とする仕組みにより、企業はノーリスクで純利益を増加させることが可能です。

また、単なる強硬な値下げ交渉ではなく、豊富な実績に裏打ちされた高度な交渉力と、顧客に寄り添った合意形成型のスタイルを組み合わせ、これまで支援が届きにくかった中小企業にも実効性ある削減を提供できるようになりました。

少数精鋭のコンサルティング会社故に、業界随一の削減率の高さを誇り、当初提示した削減ポテンシャルを必ず達成している点も当社の大きな特徴です。

今後も神奈川県内をはじめ全国の企業に向けて、高い削減パフォーマンスをもって利益改善と持続的成長に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：ウメムスビ株式会社

所在地：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2-1 アイクロス湘南5E-18号室

代表者：代表取締役 梅本 大輔

設立：2020年5月

事業内容：企業の利益改善支援（完全成果報酬型によるコスト削減、調達改革、新規事業）

URL：https://umemusbi.co.jp