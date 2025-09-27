【新刊情報】ユーモア風刺シリーズ「妄想総理」有名人編第5巻は、子どもと自然をこよなく愛し、物語を通じて世界を描いてきた「ジブリ総理」Ghibli Prime Minister

株式会社リリパット

読み進めるうちに、社会がやさしく再設計される未来を想像してしまう。

そんな心温まる妄想がいっぱいの一冊です。

◆作品の見どころ

子どもを政治の中心に置く「未来省」の誕生

環境基本法を“トトロ”に学ぶ「共生資産」への大転換

教育を冒険に変える「冒険学習制度」

公共交通を「空飛ぶ宅急便」モデルに刷新

外交は武力でなく文化の橋でつなぐ「文化外交庁」

◆著者について

著者・ひらかわゆうきは、長年保育や教育に携わり、人々の暮らしや社会のあり方を見つめてきた経験を持つエッセイスト。

子どもや家庭に寄り添う視点を活かし、「ユーモアと想像力で社会を描き直す」本シリーズを執筆しています。

◆シリーズ展開

本作は「有名人編」第5巻。

既刊の家族編・職業編・異次元編と合わせ、シリーズは３０巻を超える規模へ。全シリーズ順次英語版出版。世界に日本の妄想を届ける。

◆書誌情報

書名：妄想総理シリーズ 有名人編５.『もしもジブリが総理になったら』

著者：ひらかわゆうき

仕様：電子書籍（Kindle版）

発行：2025年9月

定価：300円（税込）

URL: https://x.gd/sourighibli