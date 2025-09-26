2025年末から2026年に向けて益々株価高への期待が高まる昨今。本書は、そんな日本株を成長株、新興株、優待株などにジャンル分けしてランキング形式や詳細なデータで抽出した初級者向けの株式投資本です。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は9月26日（金）、『勝てる日本株2026 for Beginners』を刊行いたしました！ 厳選抽出された銘柄と、株式投資の基本や豆知識を散りばめ、初級者でもわかるように編集しました。

巻頭では、現在から2026、2027年までの実績、予測、コンセンサスで、ゆるやかに成長するものと景気敏感株を特集。来期、来々期に業績回復する銘柄を狙うか、米関税問題や世界情勢に関係なく、業績が衰えない安全な銘柄を狙うか。業界セクターと実際の銘柄、具体的なテーマ株で考えていきます。

成長株を、超成長銘柄、期待の新興株、安心のJPX400銘柄でジャンル分けし、厳選抽出してみました。リスクもありますが、テンバガーが狙える株もあるかもです。

配当銘柄と優待銘柄を仕分けして紹介。直近３ヵ月の優待関連ニュース、20万円以下で買える優良配当銘柄高配当ランキング、10万円以下で買えるおいしい優待銘柄、そして9期連続増配、低PBR好配当、財務健全安全中大型銘柄と、さまざまな切り口でチョイス。

J-REITとETFも紹介。J-REIT好配当ランキングから円建てETFなど、さまざまな種類のものを紹介。J-REITの基礎やインデックスの豆知識等、初級者にもわかりやすく解説しました。

特別企画では、初級者向けの「指標、財務の基本」、そして「信用取引入門」「クロス取引」など裏技も伝授。基本的にわかりやすさを志向しましたが、信用取引は中～上級者になってから手をつけましょう。また同時に、テキストAI（ChatGPTなど）を使った情報整理術を掲載しました。

本誌は初級者向けとしていますが、中級者でも満足のいく内容となっています。約550銘柄に言及していますので、中にはあまり知られていない銘柄や上場から間もないものまで扱っています。ですので、必ず掘り出し物があると自負しています。

ぜひ、この株高というトレンドに乗って、出遅れ株や安心銘柄を掴んでください。

【ムック誌概要】

書名：『勝てる日本株2026 for Beginners』

発行・発売：大洋図書

発売日：2025年9月26日（金）

価格：1,180円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総96頁／右開きタテ組／カラー、巻末２色

株式会社：大洋図書

商品ページＵＲＬ：https://www.amazon.co.jp/%E5%8B%9D%E3%81%A6%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A0%AA2026-for-Beginners-POWER-MOOK/dp/4813086535/ref