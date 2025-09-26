ミックスカルチャーから生まれた発想の場-　グローバルプロデュース本社に「オフィス茶室」誕生

株式会社グローバルプロデュース

イベントプロデュース事業を行う株式会社グローバルプロデュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：光畑真樹、https://www.global-produce.jp/(https://www.global-produce.jp/)）は、海外企業が日本に進出する際の文化体験とビジネス活用を目的とした「オフィス茶室」を新設しました。イベントプロデュース企業として培った空間演出のノウハウを活かし、日本の伝統文化を通じて真のビジネスコミュニケーションを促進する場として設計されています。

■ 背景

グローバル化が進む現代、海外企業が日本市場に進出する際、単なる商取引を超えた文化理解が成功の鍵となっています。日本の茶の湯文化は、相手への敬意と心を開いた対話を重視するだけでなく、五感を刺激する空間で深い思考と洞察を促進する、科学的にも注目される独特なコミュニケーション文化を築いてきました。

当社では創業以来、グローバルなイベントプロデュース事業を通じて世界各国の企業や団体とのプロジェクトを手がけ、多くの海外からのゲストをお迎えしてまいりました。その経験の中で、単なるビジネス会談を超えた文化体験の重要性を実感してきました。

立地においても、下北沢、原宿、表参道と、常にカルチャーが融合する場所にオフィスを構えてきました。これらのエリアは、日本の伝統と海外の要素が自然に混ざり合い、多様な国籍の人々が行き交う街です。実際に当社オフィスには、アメリカ、ベトナム、オーストラリアなど、世界各国から集めたアートワークが飾られ、多文化共存の理念を体現しています。

このような「ミックスカルチャー」の環境こそが、イノベーションと真のグローバルコミュニケーションを生み出すと考え、その一環として「オフィス茶室」を設置いたします。この「オフィス茶室」の空間で、海外ゲストをお迎えし、日本文化を実際にご体験いただく。効率や論理を優先する会議室では得られない「文化を通じた心の交流」と「腹を割った対話」の場を提供することで、海外企業の日本進出を新しい形で支援してまいります。

■オフィス茶室の特徴

1. 文化体験とビジネスの融合

日本の伝統的な茶室の要素を現代のビジネスシーンに適応させ、文化理解とビジネス戦略を同時に深められる空間を実現。

2. 上下関係を越える場

茶室特有の"躙口"や座の構造で、国籍や役職、年齢を問わず対等に対話が可能。

3. 五感を刺激するグローバル空間

香・光・音・手触りなど、従来の会議室では得られない感覚を通じて、文化的な発想の転換を促進。

4. 多文化対応の設計

海外からのゲストも利用しやすいよう、文化的配慮を込めた空間設計とホスピタリティ。

■代表コメント

私たちはイベントプロデュースの現場で、"空間が人を変える瞬間"を何度も見てきました。当社が多様な文化が交差する街にオフィスを構えてきたのも、そうしたカルチャーミックスこそがイノベーションの源泉だと信じているからです。オフィスに飾られた世界各国のアートワークのように、このオフィス茶室も異なる文化が出会い、融合する場となります。海外企業が日本に進出される際、単なるビジネス会談ではなく、日本文化を体験していただきながら、真の信頼関係を築いていただける空間にしていきます。感性を刺激し、論理を超えた洞察が生まれる場こそが、文化の理解とビジネスの成功につながると信じています。

■今後の活用

- 海外企業向けの日本文化体験セッション- グローバル企業との創造的ディスカッション- 国際的なビジネスパートナーシップ構築の場- 文化理解を深めるイベント・ワークショップの開催- 社内の多文化チームによるミーティング

■イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける、「株式会社グローバルプロデュース」

「株式会社グローバルプロデュース」は、「イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける」ことをビジョンに掲げる、総合イベントプロデュースグループ。単なる手配屋としてではなく、お客様の想いをイベントというカタチにし、実施効果を最大化するためのお手伝いをさせていただいています。「日本発、世界へ通用するイベントプロデュースの提供」を目指し、皆様にとって最高のクリエイティブやサービスを提供します。

https://www.global-produce.jp/

＜会社概要＞

企業名：株式会社グローバルプロデュース

代表者：代表取締役社長 光畑真樹

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階

代表TEL：03-5738-2117

設立：2011年10月11日

資本金：10,000,000円

売上高：30億円（2023年度実績）

従業員数：50名（2024年5月時点）

事業内容：イベントプロデュース事業他

ホームページ：https://www.global-produce.jp/

Enterprise TV：https://enterprise-tv.jp