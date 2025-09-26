ＮＸベルギー、アントワープで開催される「Transport & Logistics Antwerp 2025」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、ＮＸベルギー株式会社（社長：Michael Kamm、以下、ＮＸベルギー）は、10月14日（火）～16日（木）の3日間、ベルギー・アントワープで開催される「Transport & Logistics Antwerp 2025」に出展いたします。

（出展ブースイメージ）

「Transport & Logistics Antwerp 2025」は、ロジスティクス、輸送、情報技術、サプライチェーンマネジメントなどの分野における最新の製品、サービス、技術革新を紹介するベルギー最大級の物流展示会です。15回目の開催となる今回は、300を超える企業の出展と15,000人以上の来場者が見込まれています。

ＮＸベルギーのブースでは、専門チームが最新の物流サービスや先進的なソリューションをご紹介します。サービス内容に関心をお持ちの方や、ネットワーキングや意見交換をご希望の方に、有益で充実した機会をご提供いたします。皆様のご来場をお待ちしております。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/88_1_b8e1f17a12c9bd247078e0c40eae297d.jpg?v=202509271026 ]

【展示内容】

■グローバル物流ネットワークと多様なサービス

ＮＸグループの中東欧の主要ハブを活用した輸送や、医療・高度技術機器分野での専門物流、米国での医薬品や消費財のサプライチェーン対応など、幅広い物流ニーズに応える総合的なサービスを紹介します。

■環境に配慮した物流ソリューション

持続可能性をテーマとして掲げ、お客様のサステナビリティ経営に貢献する物流サービスを紹介します。展示ブースには環境に配慮したデザインやエコフレンドリーな素材を採用しています。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。