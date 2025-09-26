TV番組『東京女神☆ガールズハッピースタイル』にて「ファイン オートファジー ReCell」が紹介され、「ベストハッピーアワード2025」 を受賞しました。

写真拡大 (全4枚)

株式会社ファイン


株式会社ファイン（本社：大阪市東淀川区）は、セルフケアサプリメント 「ファイン オートファジー ReCell」 が、2025年9月20日放送の最新の美容・健康グッズやトレンド情報を発信する 『東京女神☆ガールズハッピースタイル』 にて紹介されたことをお知らせいたします。併せて、同番組が主催する 「ベストハッピーアワード2025」 を受賞いたしました。




■TV番組「ガールズハッピースタイル」とは


テレビ埼玉、千葉テレビ等で隔週放映中の情報番組で、地上波でも放送される情報バラエティ番組で、美容や健康、生活に役立つトレンド情報など、より美しく健康的で刺激的な毎日を過ごしたい女性に向けた情報を提供しています。



放送概要


・放送局：チバテレ（千葉テレビ放送株式会社）


・放送番組：「Girls Happy Style」


・放送日：2025年9月26日（金）25:30~


・番組公式サイト：https://www.tvc-web.com/







下記リンクよりアーカイブ配信ご視聴いただけます。


https://www.tvc-web.com/venus_tv/





■ベストハッピーアワード2025とは


関東地上波で放映中の


美容・ライフスタイル情報番組
『東京女神コレクション Girls Happy Style』にて、 番組関係者が推奨する商品に贈られるアワードです。 出演タレントの皆様からも高い評価をいただきました。






■製品の特徴


「ファイン オートファジー ReCell」には、独自特許成分を含む6つの有用成分を配合しています。


Fine Autophagy Mix(R)：当社が発見した世界初となる植物由来のオートファジーサポート成分です。（特許出願中）


Fine immunix LB49(R)：京都産きゅうりの古漬けから単離された独自の植物性乳酸菌。健やかな毎日をサポートします。


ファインエイジングケアベリーミックス(R)：組み合わせることでより確かな力を発揮します。（特許5968610）


Numedic(R)＆Numedic ホワイトシールド(R)：ファイン独自のハトムギエキス。内側からキレイを応援します。


NMN：若さに関与する働きを持つNAD+。NMNは体内でNAD+に変換され、各国で注目されている成分です。


リポソームビタミンC：高吸収型ナノカプセル化ビタミンC。効率的にハリのある毎日をサポートします。



ファインが50年にわたり培ってきた知見と最新の科学的アプローチを融合し、細胞環境に寄り添う新発想の総合セルフケアサプリメントです。





■商品概要


商品名　　　：ファイン オートファジー ReCell


発売日　　　：2025年4月24日（木）


参考価格　　：通常価格14,018円（税込）


内容量　　　：33.3ｇ（370ｍｇ×90粒）　※30日分


1日摂取目安：3粒（ハードカプセル）


栄養成分 （3粒あたり）　：


　エネルギー：4.7kcal


　たんぱく質：0.014g


　脂質　　　：0.092g


　炭水化物　：0.96g


　食塩相当量：0.003g


　ビタミンC：30mg


規格成分　（3粒あたり）：


　Fine Autophagy Mix(R)：120mg


　FINE immunix LB49(R)：100億個(製造時)


　ファインエイジングケアベリーMIX(R)：3mg


　Numedic(R)：10mg


　Numedic White Shield(R)：10mg


　NMN：10mg






販売店：ファイン公式オンラインショップ


URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Landing/Formlp/recell.aspx




■株式会社ファインについて


より美しく、より健康に


株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。



・会社名：株式会社ファイン


・代表者：佐々木 信綱


・所在地：大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-36 新大阪トラストタワー20F


・創業：1974年4月1日


・事業内容：機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然 食品、スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ


関連食品をはじめとする「健康食品」、「サプリメン


ト」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、　様々な


「健康」に関わる製品を提供している。


・URL：https://corp.fine-kagaku.co.jp/



【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ファイン お客様相談室


TEL：0120-056-356(通話料無料)


受付時間／9:00～18:00(土・日・祝日は除く)