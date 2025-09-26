マウザー、オンラインリソースセンターにてエレクトロニクス設計エンジニア向けに最新センサテクノロジー情報を紹介

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、包括的なオンラインハブを通じ、エレクトロニクス設計エンジニア向けに最新センサテクノロジー(https://resources.mouser.com/sensor)に関する知識を提供しています。半導体やMEMS（微小電気機械システム）の小型化、低価格化、信頼性向上は、現代技術を支える重要な要素となっており、センサをあらゆるデバイスやシステムにシームレスに組み込むことを可能にしました。これによりIoT(https://resources.mouser.com/iot)の成長が加速し、あらゆる産業分野で高度なデータ収集が広く活用できるようになっています。

例えばヘルスケア(https://resources.mouser.com/sensor/electronics-make-healthcare-smarter)分野では、センサが高度な診断ツールを進化させ、患者の継続的なモニタリングを可能にし、パーソナルヘルス管理のための最先端ウェアラブルを支えています。同じ技術は農業分野にも変革をもたらしており、たとえば「コネクテッド・カウ・システム(https://resources.mouser.com/sensor/connected-cow-systems-electrical-design)」では、センサとAIによって牛の群れの健康状態を最適化するためのリアルタイムデータが提供されています。さらに、センサは研究分野の限界を広げており、海洋生物学におけるLiDAR搭載ドローン(https://resources.mouser.com/sensor/lidar-equipped-drones-transform-whale-research-and-conservation)では、クジラの健康状態を正確に評価することが可能です。こうした応用を開発するエンジニアは、強力な機能とコンパクトな設計を兼ね備えた革新的なプラットフォーム(https://resources.mouser.com/sensor/st-sensortile-box-pro-allows-anyone-to-create-iot-products)を活用することで、新しい用途の創出を容易にできます。高度なハードウェアと効率化された開発ツールを組み合わせることで、エンジニアリングコミュニティは次世代のセンサ駆動型アプリケーションを迅速に試作・展開することが可能になります。

マウザーのセンサ関連コンテンツハブでは、マウザーの技術専門家や主要メーカーとのパートナーによる記事(https://resources.mouser.com/)、ブログ(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers)、eBook(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineershttps:/resources.mouser.com/manufacturer-ebooks)、製品情報を幅広く提供しています。最近ではonsemiと共同で発行したeBook『Engineering the Future: The Sensors and Systems Powering Modern Mobile Robots(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/onsemi-engineering-the-future-sensors-and-systems-powering-modern-mobile-robots-mg)』にて、カメラやToF（Time-of-Flight）センサなどのさまざまなセンシング技術が、自律走行型モバイルロボットを実現する仕組みを紹介しています。本eBookでは、それぞれのセンサの働きだけでなく、複数のセンサが統合されて一体的なシステムを構築するプロセスについても解説しています。コンテンツハブは、進化を続けるセンサ分野の最新動向を把握し、先進的な連携システムを構築するエンジニアにとって貴重な情報源となっています。

マウザーでは、業界で最も幅広いセンサ製品およびソリューションを取り扱っています。

- 製品一例

Infineon(https://www.mouser.com/manufacturer/infineon/)のTechnologies CY8CPROTO-040T-MS(https://www.mouser.com/new/infineon/infineon-cy8cproto-040t-ms-kit/)マルチセンス・プロトタイピングキット

第5世代 CAPSENSE(TM) 技術の性能を体験できるキットです。タッチセンサ性能や常時オン・センシングによる低消費電力動作を実現します。本キットはコントロールボードと複数の拡張ボードに分かれており、PSoC(TM) 4000T マルチセンス・コントロールボード、誘導式キーパッド-4 拡張ボード、誘導式キーパッド-2 拡張ボード、および液面センサ拡張ボードが含まれています。

Azoteq(https://www.mouser.com/manufacturer/azoteq/)のIQS9150およびIQS9151(https://www.mouser.com/new/azoteq/azoteq-iqs9150-iqs9151-proxsense-sensors/) ProxSense(R)センサ

多くの設計バリエーションや要件に対応できるタッチパッドデバイスです。センサは、マルチタッチ対応の高性能（直線性、精度、低ノイズ）タッチパッド出力、統合型スナップ・ボタン・オプション、チップ内ジェスチャー認識エンジンを備えています。また、業界トップクラスの感度、信号対雑音比、電極の自動チューニング機能を特徴としています。

ams OSRAM(https://www.mouser.com/manufacturer/ams-osram/)のMira(https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-mira050-sensors/) 050 NIR強化型グローバル・シャッター・イメージセンサ

コンパクトな0.5MPの近赤外線強化グローバルシャッターイメージセンサで、2Dおよび3Dの消費者向け・産業向けマシン・ビジョン・アプリケーション向けに開発されています。センサは2.79µmの小型ピクセルサイズを持ち、最先端のBSI（裏面照射型）技術により高感度を実現しています。また、Mira050はMIPI CSI-2 インタフェースを備えており、多くのプロセッサやFPGAとの接続が容易です

Murata Electronics(https://www.mouser.com/manufacturer/murataelectronics/)のSCH16T-K10 6自由度（6-DOF）(https://www.mouser.com/new/murata/murata-sch16t-k10-gyroscopes-accelerometers/)センサ

高性能な3軸ジャイロスコープと3軸加速度計を組み合わせたセンサです。ジャイロスコープの測定範囲は、アプリケーションに応じて±2000°/秒 から ±1000°/秒に選択可能で、加速度計の測定範囲は±160 m/s² から ±15 m/s² に設定可能です。角速度および加速度センサ素子は3D-MEMS技術に基づいており、信号処理はシグナル混合信号ASICによって行われます。

