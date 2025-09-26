TVアニメ第２期制作中！大人気無機物転生ファンタジーがついに大台の20巻に突入！『転生したら剣でした 20』予約受付
＜書籍情報＞
転生したら剣でした 20
小説：棚架ユウ イラスト：るろお
9784867168561
1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2025年10月30日
https://gcnovels.jp/book/1989
＜あらすじ＞
呪われし大陸に――神剣が集う！
違法都市センディアでソフィを救ったフランと師匠は、ギルドの依頼で新たな戦場へ。
町を狙う抗魔を殲滅するため、S級冒険者イザリオや神剣騎士アドルといった神剣使いと共闘することになるのだが――。
そんな中、過去に例がないほどの巨大抗魔が同時多発的に出現し、ゴルディシア大陸中の都市を襲い始めた。
突然の強敵に劣勢となるフランの前に、謎の黒猫族が現れる――その身に黒雷をまとった黒猫族が。
『進化って、まじかよ……！』
2026年のアニメ2期放送に向けてますます盛り上がる大人気ファンタジー、大台の20巻！
作品情報はこちら :
https://gcnovels.jp/book/1989
☆２種の描き下ろしアクリルスタンド付き限定版も予約受付中！
・メロンブックス限定版
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3242902
・ゲーマーズ限定版
https://www.gamers.co.jp/pd/10834156/
夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/)
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
GCノベルズ公式サイト
https://gcnovels.jp/
GCノベルズ公式X（旧Twitter）
https://x.com/gcnovels
マイクロマガジン社公式YouTube
https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では
様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp