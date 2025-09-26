【9月配信情報】競輪ファン注目のDMM競輪オリジナル番組「的中街道まっしぐら」

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司、以下DMM ）が提供する競輪投票サイト「DMM競輪」は、DMM競輪公式YouTubeチャンネルで配信中のオリジナル番組「的中街道まっしぐら」での9月の配信情報をお知らせいたします。

DMM競輪が配信するオリジナル配信番組「的中街道まっしぐら」は、熱狂的競輪ファンに支持され、3年以上続いている人気のコンテンツです。

元競輪選手の「林雄一さん」と「江藤みきさん」がMCを務め、競輪記者や元競輪選手をゲストに迎え、ゲストと一緒に「競輪の魅力」「注目レースの解説」「投票予想の参考になる情報」を中心に進行する新感覚の競輪情報番組です。

■9月配信の見どころは 松阪F1ナイター

2025年9月26日(金)～28日(日)の3日間にわたり、松阪競輪場で開催されるF1ナイターシリーズは、メンバーが豪華で見逃せない注目レースです。

松阪競輪場は400mのバンクですが、みなし直線が平均よりも5m以上も長く、カント（傾斜）も34°とかなりきつく設計されています。そのため、高速レースの展開になりやすいといえ、特に差しの決まり手が多いバンクです。

今回は2021年まで現役を続けられた広島53期の元競輪選手の齋藤勝さんをお迎えし、松阪競輪を徹底攻略します。

また、松阪F1ナイターではお得なキャンペーンも実施！

競輪ファンの皆様のご参加をお待ちしております。

＜DMM競輪公式YouTubeチャンネル＞

再生リスト：「的中街道まっしぐら」

＜配信スケジュール＞

9月26日（金）15:10開始

9月27日（土）15:10開始

9月28日（日）15:10開始

対象レース：松阪F1ナイター

出演者：江藤みき・林雄一・齋藤勝（元競輪選手）

※配信の期間やスケジュールは変更になる可能性があります。

＜出演者情報＞

MC：林雄一

日本の元競輪選手、競輪評論家。日本競輪学校（当時。以下、競輪学校）第83期生。現役時代は日本競輪選手会神奈川支部に所属。

現在は売れっ子解説者としてYouTube番組を軸に大活躍中。

勢いそのままに今年から個人のYouTubeチャンネル「林雄一のギャンブル人生」を開設！

初回動画は競輪業界驚愕の14万再生越え！

【視聴者へのコメント】

他の競輪番組に負けない各選手の特徴やレース展開を分かりやすく説明している番組なので是非見ていただきたいです！

MC：江藤みき

神奈川県出身のフリーアナウンサー。

スピードチャンネル初代キャスターとして競輪デビュー。以来、競輪の魅力にどっぷりハマりウン十年…。全国各地の競輪場でキャスターとして活躍を続けている。滑舌の良さとベテラン解説者にも全く物怖じしない鋭いツッコミが武器。「トリガミパトローラー」「メロンチャンス」など、独自のキャラクターで番組を盛り上げる。

【視聴者へのコメント】

元選手と新聞記者のしっかりした展開予想が売りの配信！

競輪に詳しいガチ勢の方も、まずはゆる～く楽しみたい初心者の方も車券IQが上がること間違いなしです！

この番組だからこそ聞けるネタも笑いを交えて盛りだくさんにしていきますのでぜひご覧くださいね。

「DMM競輪」サービス概要

DMM競輪は、スマートフォンやパソコンでいつでもどこでもカンタンに競輪投票やチャリロト・Dokanto!の購入ができるサービスです。

過去の配信内容やその他の動画は以下チャンネルよりご覧いただけます。

