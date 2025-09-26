【M&A成約】１５０年以上の伝統ある飲食業2社を譲受け。「老舗から学ぶ」M&A戦略

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、このたび鶏肉卸、外食事業の株式会社鮒忠（譲受け企業、東京都）のM&Aを支援いたしました。

【事例インタビュー】

URL: https://www.nihon-ma.co.jp/page/interview/funachu/

株式会社鮒忠 代表取締役社長 安孫子 節人 様

M&Aは伝統の承継と学びを得る貴重な機会

1946年創業の鮒忠は、東京都を拠点に、鶏肉を中心とした食品卸売業、焼き鳥と鰻をメインに提供する飲食店を展開する会社です。同社は2018年に1872年創業の老舗料亭割烹「浅草草津亭」を、2022年には神奈川県小田原市の老舗鰻店「柏又」を譲り受けました。薄利多売モデルでやみくもに規模を拡大するより、一つの店で価値の高いものを相応の価格で提供するスタイルのほうがよいと考え、優れたブランドを持つ会社を譲り受けることで鮒忠の飲食事業とのシナジーを生みたいとM&Aを進めてきました。

鮒忠では、譲り受ける企業を決める上で「長く続けている」という価値を大事にしています。浅草草津亭、柏又ともに150年以上の歴史を持つ老舗です。その理由には、「ビジネスは長く続ければ続けるほど、良いことだけでなく困難も降りかかってくる。それをさまざまなチャレンジやノウハウを持って乗り越えてきた企業に、学びがないわけがない」との考えがあります。

鮒忠の安孫子 節人社長は、「価値のあるものを残し、受け継いでいくことができれば、それは立派な社会貢献になる。M&Aは、まさにそのための方法であり、今後の鮒忠の経営戦略にとって欠かせない、重要なファクター」と話します。

【譲受け企業】

会社名：株式会社鮒忠

事業内容：鶏肉卸、外食事業

所在地：東京都台東区浅草

