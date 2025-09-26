矯正中の“飲食できない”問題を解決！マウスピースをつけたまま食べられる「ahahaゼリー(R)」 歯科医院限定にて10月23日（木）新発売

DM三井製糖株式会社

DM三井製糖株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 森本卓）は、オーラルケア領域における新規事業に参入し、その第1弾としてマウスピース矯正治療を受けている患者様向けにマウスピースをつけたままでも安心して食べられるゼリー飲料「ahahaゼリー(R)」（アハハゼリー）を、2025年10月23日（木）より歯科医院専売で販売を開始いたします。歯にやさしい糖を使用しているため、つけ外しの時間がとれないタイミングでの食事替わりや間食にぴったりの商品です。

“砂糖のプロ”として国内トップシェアを誇るDM三井製糖から、マウスピース矯正中の方々が抱える「飲食の制限」という課題に応えるゼリー飲料「ahahaゼリー(R)」 が誕生しました。マウスピース装着中は水以外の飲食が原則禁止されており、気軽にエネルギー補給ができないという声に応え、歯にやさしい「トレハロース」を主原料に、マウスピースに着色しない無色ゼリーの設計を実現。さらにお口の環境が酸性になりにくい「臨界pHを下回らない設計」にもこだわり、歯への影響を気にせずエネルギー補給ができる商品を開発しました。ピーチ風味の味わいで満足感のあるゼリー飲料です。DM三井グループはがまんの多い矯正期間をおいしくサポートしてまいります。

ahahaゼリー(R) 商品概要

■商品名称：ahahaゼリー(R) ピーチ風味

■販売日：2025年10月23日（木）

■価 格：歯科医院にお問い合わせください。

■商品特長：

１.歯にやさしい糖を使用

２.臨界pHを下回らない設計

３.着色しない無色のゼリー

４.たべやすい柔らかさ

５.エネルギー補給ができる満足感のあるゼリー

■仕 様：容量：100g パウチパッケージ、カロリー50kcal/1個、賞味期限6ヶ月

■販売場所：全国の歯科医院（取り扱いのない医院もございます）

■販売会社：DM三井製糖株式会社

■特設サイト：http://ahaha-jelly.jp/

■お問合せ：一般からのお問合せ先TEL：03-6453-6125（DM三井製糖株式会社）

歯科医院様向けの院内セミナーや予約販売のお申込み受け付け中です。

■歯科医院専売理由：歯科医院のアドバイスのもと安心して摂取できるようにするため。

ahahaゼリー(R)誕生のきっかけ

商品開発のきっかけは、社員の体験談からでした。マウスピース装着中は水以外の飲食ができないため、気軽に間食できない不満がありました。そこで同じような悩みを抱えている方が他にもいるのではと考え、全国17医院、計562名のマウスピース矯正患者様にご協力いただきアンケートを実施しました。アンケート結果から、回答者の半数以上の方が、水以外の飲食をしていることが分かり、付けたまま食べられる食品が欲しいという声が多数ありました。この希望を実現させるために、歯科医師にヒアリングを実施し、歯にやさしい糖を使用した、中性域で着色しないゼリー飲料の発売に至りました。

科学的根拠は、歯科医院様向けセミナーでご説明しております。

商品設計に納得いただいた歯科医院からご購入いただきたいため、歯科医院専売としております。

■歯にやさしい糖を使用した着色しない無色のゼリー

加熱しても着色しにくい歯にやさしい「トレハロース」使用。

「ahahaゼリー(R)」は、下記のような無色のゼリーです。

実際にマウスピースを5日間浸漬したところ、水と同様に着色は見られませんでした。

マウスピースを５日間浸漬した写真ahahaゼリー(R)

■使用シーン：外出時や職場、学校でサッと栄養補給したい時や、食事の置き換えとして様々なシーンでご利用いただけます。

■商品名「ahaha」に込めた想い：未来の笑顔を、あなたと共に。

「歯並びが気になって、笑顔に自信がない…」矯正を始めるきっかけとして、そんなお声をよく耳にします。この商品は、矯正を終えた未来のあなたが「あはは（ahaha）」と笑えるように、頑張るあなたに寄り添う商品です。

ahahaゼリー(R)誕生記念キャンペーン

「ahahaゼリー(R)」誕生を記念して、この秋、「日本デンタルショー2025」を皮切りに、全国の歯科系学会でのサンプリング、歯科医院向けの院内セミナー等を実施します。

〈日本デンタルショー2025にて、アンケート回答者にサンプルプレゼント！〉

【開催日時】

2025年9月26日（金）～28日（日）

【開催場所】 パシフィコ横浜 展示ホール

白水貿易(株)・(株)デンタリード共同ブース ブース番号：D031

【注意点】 歯科医療関係者（歯科大学等の学生を含む）及び歯科医療ビジネス関係者のみ入場可能です。

【備考】 ブースにてアンケートご回答いただいた方に、サンプルをお渡しいたします。サンプルは、数量限定になります。

〈予約販売キャンペーン開催中〉

【開催期間】

2025年9月25日（木）～10月22日（水）まで

【申込方法】 右記QRコードからお申込みいただけます。

【注意点】 歯科医院のみ申込できます。

【キャンペーン内容】 1ケース（３６個入）をご注文ごとに、6個増量いたします。

DM三井製糖株式会社 概要

DM三井製糖は、「姿かたちを変えながら一生に寄り添い、幸せの時を広げる。」を企業理念に掲げ、事業ポートフォリオの変革を進めています。特に、ライフ・エナジー事業を成長領域の一翼と位置づけ、若年層からシニア層までそれぞれの世代に合った形で商品とサービスを提供する“Nutrition By Life Stage”を実現し、“人と社会の幸せのちからになる”ことを目指しています。オーラルケアは、当社が重点領域と掲げるスポーツ領域とシニア領域に密接な関わりがあり、グループ会社とのシナジーが見込める分野です。第１弾商品を皮切りに、オーラルケア領域における新たな食品市場を開拓し、商品名にも込めた「あはは（ahaha）」と笑える未来を創るため、食べられない現状を食べられる未来に変える商品を、今後も開発してまいります。

■会社名 ： DM三井製糖株式会社

（Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.）

■所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号

Mita S-Garden

■代表者 ： 代表取締役社長CEO 森本 卓

■設 立 ： 1947年9月4日

■事業内容 ： 精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・販売並びに不動産事業

■公式サイト： https://www.msdm-hd.com/