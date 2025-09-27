『CLASSY.』11月号発売／表紙は戸田恵梨香さん／増刊Special Edition表紙はSixTONES 松村北斗さん／別冊付録 ハリー・ウィンストンで選ぶ最愛ブライダルリング／ジャケット特集
通常版／戸田恵梨香さん
増刊Special Edition／松村北斗さん
〈TOPIC１.〉戸田恵梨香さんが5年ぶりに表紙に登場！
柔らかさや透明感いっぱいのイメージでありつつ、知性や底知れぬ強さを感じさせる戸田恵梨香さん。
年齢を重ねるごとに洗練されていくさまは、まさに私たちの憧れとするところです。
COVER STORYでは、GUCCIのグローバル・アンバサダーとなった戸田さんに、その魅力を伺いました。
〈TOPIC２.〉増刊Special Edition表紙にSixTONES 松村北斗さんが登場！
端整な顔立ち。まっすぐな眼差しを向けられると背筋がすっと伸びる。
「ツンなの？ デレなの？ 」の長らく解けない感情のパズルのピースを探す秋。
今月の１軒目デートのお相手は、映画・単独初主演でますます注目を集める、松村北斗さん。
静岡おでんとだし割を堪能しながらの居酒屋デートが舞台です。
主演を務める映画『秒速5センチメートル』の監督・奥山由之さんとの同世代対談も必見です！
〈TOPIC３.〉別冊付録「堀田茜がナビゲート！ハリー・ウィンストンで選ぶ最愛ブライダルリング」
一生に一度、そして生涯を共にする憧れのリングは「ハリー・ウィンストン」――。
昨年結婚を発表した堀田茜さんが選んだのもハリー・ウィンストンでした。
理想として思い描いていたリングが今、手元で輝いているという幸福。ブライダルリングにまつわるエピソードを茜さんが『CLASSY.』 だけに話してくれました。
保存版の最新カタログは必見です！
〈TOPIC４.〉特集【冬まで続く、ジャケット愛】
Tシャツにデニムを合わせた休日も、お仕事スイッチを入れたい朝も、ちょっぴり（いや、けっこう！）気合いが入った特別な日のドレスアップも…どんなシーンでもジャケットに頼りっぱなしだからこそ気分にぴったりと合った着こなしで、「私が好きな私」を保ちたい！
秋のオシャレ計画を立て始めるこの時季は、手持ちジャケットのアップデートのタイミング。シルエットに変化が出ていたり、冬のアウターにもなる地厚タイプが仲間入りしていたり。秋だけでなく年内すべての予定をジャケットとともに過ごせそうな今季。
"今の自分"にフィットするとっておきの一枚を羽織って出かけよう。
宮本茉由
堀田茜
林田岬優
★『CLASSY.』11月号は9月27日(土)発売です！★
