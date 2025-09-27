【初の山梨開催】VITAS の「野球教室」に川崎宗則選手が初参加！

株式会社スリーピース

野球教室を山梨で初開催

元プロ野球選手や人気 YouTuber らを講師に迎え、子どもたちとの触れ合いを通して野球の知識や技術を学ぶ場として好評を博している VITAS の「野球教室」が、初めて山梨県で開催されます。

この野球教室の目玉は、やはり豪華な講師陣！今回、初参加のプロ野球選手も新たに加わり、よりエンターテインメント性の高い教室となることが予想されます！

参加講師たちは以下のとおり。

- 川崎 宗則（元 福岡ソフトバンクホークス、現 栃木ゴールデンブレーブス）- 上田 剛史（元 東京ヤクルトスワローズ）- 今成 亮太（元 阪神タイガース）

今回初参加となる川崎選手（44）は、シアトル・マリナーズやトロント・ブルージェイズ、シカゴ・カブスにも所属していた経歴のある元メジャーリーガー。2006 ～ 2009 年には、北京五輪や WBC の日本代表にも選ばれています。

明るくユーモアにあふれる講師陣がそろった今回の野球教室。子どもとのコミュニケーションが得意な方たちばかりなので、より楽しく野球を学べる機会となることでしょう！

「ムネリン」こと川崎宗則選手

野球以外のレクリエーションも用意！

当日は技術指導として、これまでの野球教室でも実施しているＴバッティングや守備指導、キャッチボールなどを行うほか、子どもたちが楽しめるよう馬とび競争も実施予定。

本野球教室では初めてとなる、講師陣によるノックも行われる予定です。

今成亮太さん上田剛史さん

また、会場では子ども向け成長サポート飲料「VINOBBY（バイノビー）」の試飲・販売会を開催。

ご購入いただいた方には特典として、「バイノビーオリジナル色紙」と「講師との写真撮影権」をプレゼントします！

特設ブースでは、試飲のみのご参加も大歓迎！ぜひこの機会に「バイノビー」をお試しいただくとともに、現役・OB プロ野球選手との交流をお楽しみください。

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/