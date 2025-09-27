Nintendo Switch(TM) 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ソフトと同日発売【2026年3月13日(金)】に3種類のamiibo(TM)が登場！
本日、「東京ゲームショウ2025」カプコンブースにて「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾となる最新作『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のスペシャルステージを実施。映像や実機でのプレゼンテーションが行われ、最新のゲーム情報やamiiboに関する情報が紹介されました。
カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイト
https://www.capcom-games.com/tgs/ja-jp/
▼3種のamiiboもゲームソフトと同日に発売予定！
Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』より、amiibo「レウス」「レウスV」「ルディ」の3種が発売決定！
左から「レウス」「レウスＶ」「ルディ」
※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
※発売日は予告なく変更することがあります。
【発売日】
2026年3月13日(金)予定 ※ソフトと同日発売予定
・amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）
・amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）
・amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）
【価格】
未定
詳細は、今後の続報をお待ちください。
※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。
終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。
進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
■商品概要
タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
発売日：2026年3月13日(金) 発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CERO：審査予定
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/
「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント
https://x.com/mhst_official
(C)CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。