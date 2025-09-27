Nintendo Switch(TM) 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ソフトと同日発売【2026年3月13日(金)】に3種類のamiibo(TM)が登場！

株式会社カプコン

本日、「東京ゲームショウ2025」カプコンブースにて「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾となる最新作『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』のスペシャルステージを実施。映像や実機でのプレゼンテーションが行われ、最新のゲーム情報やamiiboに関する情報が紹介されました。



カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイト


https://www.capcom-games.com/tgs/ja-jp/



▼3種のamiiboもゲームソフトと同日に発売予定！


Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』より、amiibo「レウス」「レウスV」「ルディ」の3種が発売決定！



左から「レウス」「レウスＶ」「ルディ」

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。


※発売日は予告なく変更することがあります。



【発売日】


2026年3月13日(金)予定　※ソフトと同日発売予定



・amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）


・amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）


・amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）



【価格】


未定



詳細は、今後の続報をお待ちください。



※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。


終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。


進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。


リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。



■商品概要




タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』


発売日：2026年3月13日(金) 発売予定


プレイ人数：1人


ジャンル：RPG


CERO：審査予定


対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/stories3/


「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント


https://x.com/mhst_official



(C)CAPCOM



※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。