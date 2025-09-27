Nintendo Switch(TM) 2 『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ソフトと同日発売【2026年3月13日(金)】に3種類のamiibo(TM)が登場！

株式会社カプコン

本日、「東京ゲームショウ2025」カプコンブースにて「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾となる最新作『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のスペシャルステージを実施。映像や実機でのプレゼンテーションが行われ、最新のゲーム情報やamiiboに関する情報が紹介されました。

カプコン「東京ゲームショウ2025」特設サイト

https://www.capcom-games.com/tgs/ja-jp/

▼3種のamiiboもゲームソフトと同日に発売予定！

Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』より、amiibo「レウス」「レウスV」「ルディ」の3種が発売決定！

左から「レウス」「レウスＶ」「ルディ」

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※発売日は予告なく変更することがあります。

【発売日】

2026年3月13日(金)予定 ※ソフトと同日発売予定

・amiibo レウス【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）

・amiibo レウスV【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）

・amiibo ルディ【モンスターハンターストーリーズ3】（モンスターハンターシリーズ）

【価格】

未定

詳細は、今後の続報をお待ちください。

※Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

■商品概要

タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

発売日：2026年3月13日(金) 発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CERO：審査予定

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

(C)CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。