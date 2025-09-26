「ふくしま蔵ガチャ」日本一の栄光を ”手のひらサイズ” で　全国新酒鑑評会 受賞年度だけの限定販売

株式会社クサカ印刷所

福島県は令和6年度「全国新酒鑑評会」にて、全国最多16銘柄の金賞を受賞し、3年ぶり・通算12度目の日本一を達成しました。

この快挙を記念し、株式会社クサカ印刷所（福島市｜代表取締役 日下直哉）は、受賞酒16銘柄のボトルを再現したアクリルマスコット「ふくしま蔵ガチャ」を2025年9月より限定販売いたします。

ガチャ台紙イメージ。PART１・PART２各8銘柄ずつ、合計16銘柄。

お酒を飲む人も、飲まない人にも。福島の酒文化に親しんでほしい。

福島県産の日本酒は、清らかな水や豊かな風土、卓越した酒造技術に支えられ、毎年全国的に高い評価を受けています。「ふくしま蔵ガチャ」は、その酒文化を誰もが身近に楽しめるようにと、福島県酒造協同組合監修のもと企画されました。

受賞年度・限定ガチャで 自分だけの ”ミニ酒蔵”

「ふくしま蔵ガチャ」は、しっかりとした厚みがあり、酒瓶の重厚感をイメージ。透明度の高いアクリル樹脂素材で、ガラス瓶の質感や各蔵元こだわりのデザインまで、その魅力をぎゅっと凝縮させました。

一般的なアクリルスタンドと異なり、スタンドは不要。応援する蔵元や銘柄のマスコットを、お気に入りの酒器と並べて飾るのもおすすめ。持ち歩いて福島の酒の魅力を感じるきっかけにも。全国新酒鑑評会受賞年度内の限定ガチャで、自分だけの”ミニ酒蔵”を楽しんでください。

【イベント出店】10/9(木)・10(金)「ふくしまの酒まつり」

スタンドは不要、並べ方は自由自在。

「ふくしま蔵ガチャ」が東京へ初出店します。

イベントの詳細、チケット等に関しては公式サイトをご覧ください。

【場所】JR新橋駅西口SL広場「ふくしまの酒まつり」会場内 「酒ハイボールテント」横に設置

【時間】15：00～20：00 ▶イベント公式サイト(https://www.fukunosake.com/sake-fes/)

【販売店舗】

道の駅ふくしま(https://m-fukushima.com/)（福島県福島市大笹生月崎１－１）営業時間 9:00～18:00

福島空港(https://fks-ab.co.jp/)（福島県玉川村北須釜字はばき田21）1階フロア 営業時間 6:30～21:00

【商品仕様】

名称：ふくしま蔵ガチャ ／ 価格：500円（税込）／ 対象年齢：15歳以上

サイズ：H50mm×W約30mm×D8mm ／ 材質：アクリル（本体）日本製

全16種：廣戸川（松崎酒造）、明和蔵（笹の川酒造）、さかみずき（たに川酒造）

あぶくま（玄葉本店）、三春駒（三春酒造）、人気一（人気酒造）、奥の松（東日本酒造協業組合）

会津中将（鶴乃江酒造）、花春（花春酒造）、弥右衛門（大和川酒造店）

会津吉の川（吉の川酒造店）、開当男山（開当男山酒造）、田島（会津酒造）

ロ万（花泉酒造）、玄宰（末廣酒造博士蔵）、会津男山 回（男山酒造店）

提供方法：ガチャガチャ（カプセルトイ）

【お問合せ】

株式会社クサカ印刷所 営業企画部

〒960-8132 福島県福島市東浜町7-35 TEL024-534-7135 FAX024-531-2604

gift@kpri.jp X（Twitter）(https://x.com/Kusaka_insatsu) Instagram(https://www.instagram.com/kusaka_printing/)