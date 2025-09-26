【企業SNS担当向け】「AI動画活用による集客2025年9月TikTokレポート」を無料公開
株式会社Isle
レポートを無料でダウンロードする :
https://www.isle-inc.com/contact_report_ai
TikTok分析ツール 「BUZZMIRU」を販売する株式会社Isle（本社：東京都新宿区、共同代表：西森大祐・成宮邦亮）は、SNSご担当者さま向けに 『2025年版 TikTokトレンドレポート』 を無料公開しました。
本レポートは、当社ツール「BUZZMIRU」の40万以上の動画データから、「成功事例 × トレンド × 運用ノウハウ」 をまとめ、TikTok を活用して売上・集客を伸ばすための実践知を提供します。
本レポートは下記のような悩みを持つ企業のsns担当の方におすすめです。
・TikTokを活用したいが、どのように運用すればいいか分からない
・すでにTikTokを運用しているが思うように動画が伸びない
・数字は伸びたけど、肝心の集客にうまくつながらない
・TikTokのアルゴリズムを知りたい
レポートは、下記フォームより無料でダウンロード可能です。
TikTokを認知拡大や集客に利用したいsns担当者の方はぜひご活用ください。
会社概要 & BUZZMIRUについて
株式会社Isle は短尺動画を中心とした SNS マーケティング支援を行いながら、TikTok分析ツール「BUZZMIRU」を2025年5月にリリース。販売3か月ですでに 50 社以上が利用。「BUZZMIRU」の40万を超える動画データより本レポートを作成しております。今後もTikTokレポートを順次公開予定です。ぜひ本レポートを貴社のSNSマーケティングにご活用ください。