キルギスと日本　観光の未来を共創！ キルギス観光局、観光開発支援基金と日本旅行観光振興に関する覚書を締結

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、キルギス共和国 経済商業省 観光局および同国の株式会社観光開発支援基金と、日本市場における観光振興と人的交流の拡大に向けた覚書（MOU）をそれぞれ締結しました。

左から、キルギス共和国経済商業省観光局 エルキンベク・オソエフ 特命全権大使 、日本旅行 吉田 圭吾 社長（9/25 ツーリズムEXPOジャパン2025会場にて）

左から、キルギス共和国観光開発支援基金 ザミルベク・マンベトフ 代理理事長 、 日本旅行 吉田 圭吾 社長（9/25 ツーリズムEXPOジャパン2025会場にて）

日本旅行は、これまでに日本の労働力不足という社会課題解決を目的として、人材分野においてキルギスの２大学ならびに政府関係機関とパートナーシップ協定を締結しました。

本協定は、さらに観光分野においても、パートナーシップ協定を締結し、関係機関・事業者と共に、日本ではまだ認知度が低いキルギス共和国の魅力を伝え、新たな旅の選択肢と高品質な体験を提供し、両国の相互理解と地域経済の活性化に貢献してまいります。

パートナーシップ目的・基本理念

１.キルギス共和国における観光振興を目的とする。

２.日本市場を意識した長期的・戦略的なパートナーシップを構築する。

３.相互協力を通じて観光促進を行う。

パートナーシップ協定の内容

・共同広告・PRの実施

日本市場での広告やPR活動を共同で展開する。

・ファムトリップ（招請）実施

日本人観光客やメディアを対象とした招請を行い、認知度向上を図る。

・日本人向け観光商品の開発・販売

日本人旅行者の嗜好を考慮した観光商品を造成し、店舗・ECでの販売を推進する。

・サービス品質の向上

日本語対応、安全・衛生基準遵守など、観光サービスの質を高める。

・交通アクセスの改善

日本からの利便性向上、直行便就航に向けた支援を行う。

・観光投資・人的交流の促進

関係機関・事業者との連携を強化し、観光投資や人的交流を推進する。

・データ・情報の共有

需要動向、販売実績、来訪者属性などのデータを交換・活用する。

今後の展望

本覚書に基づき、日本市場に向けた認知拡大・販路拡大とサービス品質の底上げを図ることで、キルギスへの渡航需要の喚起、観光を起点とした人的交流・投資の拡大に取り組みます。

また、関係者と連携し、乗継利便性の向上や直行便実現に向けた取り組みを推進します。