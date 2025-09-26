¿·¥Õ¥¡¥ó¥É¸ø³«¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ28¹æ¡Ê²£ÉÍ¥Ýー¥È¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡Ë¡Ù10/1¤è¤êÊç½¸¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ÖÍâÆü½þ´Ô¡×¡ÖÍ¥ÀèÎô¸å¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç»ñ¶â¸úÎ¨ºÇÂç²½¤ÈÅê»ñ°ÂÄêÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
¤é¤¯¤¿¤Þ28¹æ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥ÉÊç½¸¥Úー¥¸¡Ë :
https://rakutama.jp/projects/28
¢£ Âç¿Íµ¤»ñ»ºÀïÎ¬¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù
¡Ø¤é¤¯¤¿¤Þ¡Ù¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤è¤ê°Â¿´¤Ç¿È¶á¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ÂÁ´À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¾ï¤Ë½Å»ë¤·¡¢·ø¼Â¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀß·×¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÆÃÅµ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÅê»ñ¡á·ø¤¤¡¦Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬1Ëü±ß¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Åê»ñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤â¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ç¤ÊÆÃÅµ¡§
¡¦ÁÛÄêÇ¯Íø6¡ó¤Î¹âÇÛÅö
¡¦¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÍ¥ÂÔÆÃÅµ
¡¦Ç¯´Ö2Ëü±ßÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ö¤é¤¯¤¿¤Þ¥Ý¥¤³è¡×
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È2,000±ßÊ¬¤¬Ëè·îÅö¤¿¤ëXÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¸ø¼°»ñÎÁ¡§
Åê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡ÊÅê»ñ²ÈÊÝ¸î¡Ë¡§https://qr.paps.jp/rpw0a
Åê»ñ²È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ëー¥ë¡ÊYouTube²òÀâ¡Ë¡§https://youtu.be/uF665u8H3Qg
¤é¤¯¤¿¤ÞWORLD¥È¥ê¥»¥Ä¡ÊÆþÌç¥¬¥¤¥É¡Ë¡§https://qr.paps.jp/Q7YeG
YouTube²òÀâÆ°²è¡Ê²ñ°÷¥é¥ó¥¯À©ÅÙ¡Ë¡§https://x.gd/f2vLj
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¡Ê¥Ù¥Í¥¹¥Æ¾Ò²ð¡Ë¡§ https://ebook.wisebook4.jp/
¥Ù¥Í¥¹¥ÆÍ¥ÂÔ³èÍÑ½Ñ¡Ú¼ÂÎãÉÕ¤¡¦7·îÈÇ¡Û¡§https://rakutama.jp/news/1652
¤é¤¯¤¿¤Þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://rakutama.jp
¢§±¿±Ä²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥ëー¥×
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ5-2-5
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://frogro.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¤é¤¯¤¿¤Þ±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡tel¡¡03-6803-0337¡¡mail¡¡rakutama@frogro.com