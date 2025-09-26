【TOEIC】700点以上をめざす方へ！穴埋め問題のコツを解説!! 10/15（水）無料セミナー「【TOEIC試験対策】中・上級編Vol.5『Part 5&6対策』品詞問題：演習編」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月15日（水）、TOEIC L&Rテストを受験予定で700点以上のスコアをめざす方を対象に、無料のオンラインセミナー「【TOEIC試験対策】中・上級編Vol.5『Part 5&6対策』品詞問題：演習編」を開催します。
※締切：2025年10月15日（水） 20：00
日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語能力を測定する、世界共通の試験「TOEIC（Test of English for International Communication）」。国際的な企業や機関、大学などで英語能力を知るための指標として広く使用されています。本セミナーシリーズでは、“Listening & Reading Test”（TOEIC L&R）で、一般的に海外支社のある企業が求めるとされる700点以上のスコアを獲得するためのコツをお伝えしていきます。
第5回となる今回は、Part 5とPart 6の対策をしていきます。Part 5は短文の穴埋め問題で、Part 6は長文の穴埋め問題です。前回に引き続き、これらのパートで特に多く出題される「品詞問題」を解くコツを伝授します。TOEICのスコアアップを狙いたい方はぜひご参加ください。
＜セミナーの内容＞
・Part 5と6は、どんな問題が出るの？
まだ現在の形式のTOEICを受けたことのない方でもイメージがつかめるように、Part 5と6の問題形式と特徴をご紹介します。
・品詞を見分けるコツ
品詞を見分けるには、語尾に注目するのがポイントです。9月のセミナーでご紹介した語呂あわせを使い、品詞の語尾の見分け方を復習します。
・「意味のかたまり」を区切るコツ
長めの文の中で品詞を判別するのに役立つ「意味のかたまり」（フレーズ）をとらえるコツをお伝えします。
・実践演習
品詞の判別ができるようになったら、穴埋め問題での解き方を練習します。
・質疑応答
みなさまからの質問にお答えします。
＜こんな方にオススメ！＞
・TOEIC中級（TOEIC500～600点程度）以上～800点の方
・TOEICでスコアを上げたい方
・海外で働きたいと思っている方
・英語でコミュニケーションを取りたい方
【TOEIC試験対策】中・上級編Vol.5「Part 5&6対策」品詞問題：演習編
■日時
2025年10月15日（水） 19：00～20：00
■場所
オンライン開催
■登壇者・プロフィール
英語講師
Mika Kaida氏
国際基督教大学（ICU）卒（言語心理学、英語学専攻）。TOEIC L&R 990点（満点）。
英語講師歴は15年以上。学生時代より子どもから大人まで様々な年齢やレベルの方々を対象に指導。特に英語をすっかり忘れてしまった大人や元々苦手という方への指導経験が豊富で、覚えやすさや理解しやすさを工夫した内容には「とにかくわかりやすい！」と定評がある。
[指導実績]
TOEIC対策、英検対策、留学準備（TOEFL）、英語論文（エッセイ）添削・指導、大学受験（最難関国公立大や医学部受験を含む）、高校受験、英会話、翻訳校正
■対象
・TOEIC中級（TOEIC500～600点程度）以上～800点の方
・TOEICでスコアを上げたい方
・海外で働きたいと思っている方
・英語でコミュニケーションを取りたい方
■参加費
無料
■定員
60名
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局
「TOEIC試験対策中・上級編」セミナー担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
