東京・新富町のイタリアン「PRIMO PASSO」、『ミシュランガイド東京 2026』で二年連続一つ星を獲得

株式会社PRIMO PASSO

2023年5月にオープンしたPRIMO PASSOは、シェフ藤岡智之の“一歩ずつ、ただ向き合う”という信念のもと、「美食としてのパスタ」を追求する独自の料理を提供しています。藤岡は国内外の星付きレストランで経験を積み、南イタリアの三つ星店「クアトロパッシ」ではパスタ場の責任者を務めた実績を持っています。

全国から厳選された旬の素材を使用し、和の技法を取り入れ表現した「おまかせコース」は全12品で、そのうち5品がパスタ料理です。ペアリングは6種・9種の2コースを用意し、200種類を超えるワインリストにはイタリアをはじめ世界各国の銘柄を揃えています。

店内は、木と土壁を基調にした和の趣を取り入れ、フルオープンキッチンを通じて料理の創作過程を間近に体感できる空間です。一枚板のカウンター席に加え、個室も用意されており、特別なひとときや接待など多様なシーンでご利用いただけます。

▪︎藤岡 智之シェフ コメント

昨年に続き、このような評価をいただいたことに心から感謝すると同時に、身が引き締まる思いです。料理をはじめた頃から変わらず、自分が考える“美味しさ”に向き合ってきました。これからも、皆様に特別な時間を過ごしていただけるよう、精進してまいります。

〇藤岡 智之シェフ プロフィール

寿司職人の家に生まれながら、パスタに魅せられイタリア料理の道へ。国内外の星付きレストランで研鑽を積み、南イタリア・ナポリの三つ星店「クアトロパッシ」ではパスタ場の責任者を務める。 帰国後、「日本人だから生み出せるイタリア料理に、常にまっさらな気持ちで向き合いたい」という思いと、イタリア語で"四歩"を意味する「クアトロパッシ」への敬意をこめて、 ”はじめの一歩”を意味する「PRIMO PASSO」をオープン。

【店舗情報】

店名: PRIMO PASSO

所在地: 東京都中央区築地1-5-11 ACN築地ビル B1F

電話番号: 03-6826-9672

営業時間: 17：00～と20：30～の二部制

定休日: 火曜日、水曜日

URL: https://ppasso.jp/

【問い合わせ先】

会社名：株式会社PRIMO PASSO

担当：石原

連絡先：contact@ppasso.jp



