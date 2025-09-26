【横須賀市ふるさと納税】～日頃のご寄附に感謝を込めて～大感謝祭プレゼントキャンペーンを実施します！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は本市への寄附者様へ日頃の感謝の気持ちをお伝えするため、「大感謝祭プレゼントキャンペーン」を楽天ふるさと納税ポータルサイトにて実施いたします。

キャンペーン概要

１ 応募条件

2025年９月24日（水）から９月30日（火）までに、楽天ふるさと納税ポータルサイトからご寄附いただいた下記１.２.の条件を満たす寄附者様にプレゼントをお送りいたします。

１.横須賀市の返礼品数３点以上

２.寄附金額39,000円以上

2025年10月13日（月）までに、下記「５ キャンペーンページ」における応募フォームにご登録ください。

２ 対象者数

先着50名様

３ プレゼント内容

下記の中から１点プレゼントいたします。

４ 注意事項

５ キャンペーンページ

- ポテトコロッケ・スペシャルメンチカツ 各10個（計20個）（ご提供：三富屋商事様）- ごま油塩海苔 １袋 （ご提供：丸良水産様）- ペット用おやつ 15g×４種類 （ご提供：ペットフードYMジャパン様）- ベリーケーキセット １セット（ご提供：ファミール製菓様）- アジの干物 20枚セット（ご提供：石川水産様）- プレゼントは数に限りがございます。- 先着順のため、ご希望のプレゼントをお選びいただけない可能性がございます。- プレゼントは10月中旬以降順次発送いたします。キャンペーンの適用の有無は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f142018-yokosuka/html/gold.html?template=39cpn&content=%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B8%82(https://www.rakuten.ne.jp/gold/f142018-yokosuka/html/gold.html?template=39cpn&content=%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B8%82)

６ プレゼントご提供事業者様返礼品ご紹介ページ

・三富屋商事様

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akfj019/

・丸良水産様

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/59860744/

・ペットフードYMジャパン様

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/59861167/

・ファミール製菓様

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/59860622/

・石川水産様

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akcx003/

横須賀市について

横須賀市は、温暖で穏やかな気候に恵まれ、自然豊かな里山や海岸、三方を囲む海など多彩な景観が広がるまちです。都心からのアクセスも良好で、横浜へ約25分、品川へ約45分、羽田空港へも約50分と便利な立地にあります。

戦後ジャズ発祥の地としての音楽文化や、ペリー来航に象徴される近代日本開国の歴史、映画やアニメ・ゲームなどのサブカルチャーが融合し、伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存する、ここでしか味わえない独特な魅力を放っています。食の面でも、さまざまな海の幸やよこすか野菜をはじめとした新鮮な地場食材が豊富な横須賀。ぜひ一度お越しください。

横須賀市ふるさと納税ホームページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/index.html

横須賀紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg