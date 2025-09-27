完全マンツーマン指導・地域密着型パーソナルジム『eF-foria春日駅前店』“無理なく続く運動習慣”で地域の健康寿命を支える ― 2025年10月1日オープン

株式会社ワークス企画パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）春日駅前店

株式会社ワークス企画（本社：東京都大田区、代表取締役：村山達哉）は、完全マンツーマン指導によるパーソナルトレーニングスタジオ「eF-foria（エフフォリア）春日駅前店」を2025年10月1日（火）、東京都文京区春日駅前にオープンいたします。



働き世代からシニア層まで、誰もが安心して通える“地域の健康拠点”を目指し、月額通い放題、無理なく続けられる運動習慣の定着を支援し、地域の健康寿命を支える場として取り組んでまいります。

背景と特徴

日本では健康寿命を延ばすことが社会全体の課題となっていますが、それはシニア世代に限らず、働き盛りの世代や若い世代にとっても重要なテーマです。実際には、自己流の運動や極端なダイエット法に取り組んだ結果、思うような成果が得られなかったり、体調を崩してしまったりするケースも少なくありません。

こうした状況を踏まえ、ワークス企画は「正しい知識に基づき、誰もが安心して取り組める無理なく続けられる運動習慣」を根づかせるため、地域に密着したパーソナルジムを展開してきました。

これまでに、目白・南池袋店、雪が谷大塚店、石川台店、田園調布本町店、上池台店といった各エリアで店舗を開設し、地域ごとに幅広い世代の方々にご利用いただいています。どの店舗も、月額制:1回30分通い放題24,200円(税込)というパーソナルトレーニングとしては非常にリーズナブルな価格設定、アクセスの良さと通いやすさを重視し、地域の生活に溶け込む“健康の拠点”として機能してきました。

そして今回、その実績を背景にさらなるアクセス性と利便性を追求し、目白・南池袋店に次ぐ、城北地区2店舗目となる『eF-foria春日駅前店』をオープンいたします。

春日駅から徒歩2分、後楽園駅からも徒歩3分の好立地に加え、移動からトレーニング・帰宅までを約1時間で完結できる効率性を備え、家事や仕事に忙しい方でも続けやすい環境を整えています。さらに、運動だけでなく食事や睡眠といった生活習慣全般のアドバイスも提供し、地域の健康寿命を支える拠点としてこれまで以上に幅広い世代の健康づくりをサポートしてまいります。

店舗概要

パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）春日駅前店

・店舗名：パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）春日駅前店

・所在地：〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目23-12 エスティビル小石川8F

・アクセス：春日駅 徒歩2分／後楽園駅 徒歩3分

・営業時間：平日11:00～21:00（最終受付20:30）／土日祝10:00～19:00（最終受付18:30）

・定休日：年末年始

・電話番号：050ｰ1792ｰ2006

田中将次運営会社・株式会社eF-foria 代表：田中将次

『筋肉』は人が長く、そしてより健康に生きていく為に最も大切な財産です。

エフフォリアでは老若男女問わず、そういった方々のカラダ作りをゼロから改善し作り上げ、健康寿命を増進すべく日々成長を遂げております。

春日駅前店では2階ロビーより完全オートロックとなります。

昨今の物騒な事件も多い中、特にご年配や女性の方にはより安全かつ安心してトレーニングに励むことができます。

『筋トレを日々の習慣に』

皆様のご来館をスタッフ一同心よりお待ちいたしております。

元吉裕紀春日店責任者：元吉裕紀

エフフォリアでは全ての方に運動習慣をつけていただく事を前提としたサポートを行っております。

スタッフ一同、文京区の皆様の健康をサポート出来るよう努めて参ります。



『トレーニングを始めるのに早いも遅いもございません。』

皆様、少しでも身体を動かしてみようと思いましたら是非、エフフォリアへお越しください。

全力でサポートいたします！！

会社概要

パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）春日駅前店代表取締役 村山達哉

会社名：株式会社ワークス企画



所在地：〒145-0066 東京都大田区南雪谷2丁目11-25 高山ビル B-302



代表者：代表取締役 村山達哉



事業内容：パーソナルジム運営、健康コンサルティング事業

お問い合わせ先

株式会社ワークス企画

広報担当：竹谷

TEL：03-3729-5608

https://works-kikaku.co.jp

株式会社ワークス企画

