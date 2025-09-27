迫力ある13インチ大画面と長時間パフォーマンスを実現 ― DOOGEE「U13」Android16タブレット 新登場

深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEEのUシリーズは、「U11」ラインの伝統を引き継ぎつつ、「U12」と「U13」の登場によってさらなる進化を遂げました。新モデルでは、より高精細な大画面ディスプレイ、持続力に優れた大容量バッテリー、そして最新OS Android 16を搭載し、3つの大きな強化点を実現しています。

DOOGEE U13イメージ図

コストを重視するユーザーには「U12」を用意。12インチの鮮やかな画面と9,000mAhバッテリーを備え、学習やライトワーク、日常のエンタメ利用に適した実用的かつお手頃な選択肢となります。

一方で、シリーズの旗艦となる「U13」が今回正式に発表されました。「大画面」「長時間」「最新Android」というシリーズのコンセプトを体現し、家族での学びや娯楽を一段と豊かにする一台です。13インチの90Hz FHD+ディスプレイとクアッドスピーカーによって、映画のような没入感をもたらすと同時に、学習・作業シーンにおいてもプロフェッショナルな力を発揮します。

13インチFHD+アイケアディスプレイ ― 学びを冒険に変える

U13は13インチFHD+画面を採用し、174.8PPIの高精細表示で教材や資料を鮮やかに映し出します。学習をまるで探検のようにワクワクさせる存在です。

ブルーライト対策や自動輝度調整、90Hzリフレッシュレートに対応し、長時間の使用でも目に優しく快適。アイコンフォートモードやダークモードも搭載し、学習環境に最適化された表示を実現します。

11,000mAhバッテリー ― 一日中続く学び

11,000mAhの大容量バッテリーで、講義から夜のレポート作成まで余裕で対応。オンライン授業約8時間に加え、リサーチやグループワークも充電切れを心配する必要はありません。外出先でも常に学びをサポートします。

パワフル性能と大容量ストレージ

Unisoc T7280プロセッサと6GB RAMを搭載し、複数アプリや資料を快適に操作可能。256GBのストレージで講義録や電子書籍、プレゼン資料を余裕で保存できます。学習・作業をストレスなく進められる環境を提供します。

アクセサリーセットで学習環境を拡張

U13セット版には高品質アクセサリーが付属。手書きノート、グループ作業、デスクトップ並みの生産性を一台で実現します。研究注釈やレポート作成をより効率的に行える統合的な学習ツールです。

学びの冒険をサポートするパートナー

U13およびセット版は、単なる端末にとどまらず、好奇心を刺激し学習を支える新しい「学びのパートナー」として設計されています。学生や家族にとって、より楽しく効率的な学習体験をもたらします。

新発売セール：

DOOGEE U13単品版

通常価格：32900

PR限定価格:22900（１万円オフクーポン）

1万円クーポンリンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUNHOS1OUVdZLTZBVk8tRlFNSQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUNHOS1OUVdZLTZBVk8tRlFNSQ--&rt=)

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u13/

DOOGEE U13セット版

通常価格：34900

PR限定価格:24900（１万円オフクーポン）

クーポンリンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUNHOS1OUVdZLTZBVk8tRlFNSQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUNHOS1OUVdZLTZBVk8tRlFNSQ--&rt=)

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u13-set/