【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】【定山渓温泉スキープラン】リフト・ゴンドラ1日券付★館内利用券500円＆スキー後の入浴OK！　販売開始のお知らせ。

定山渓より車で約30分の札幌国際スキー場のチケット付きプランが新登場いたしました。

【特典】

1）札幌国際スキー場のリフト・ゴンドラ1日券（ICチケット）

2）スキー帰りの入浴ご利用（当日1回限り）

3）チェックイン前後のお荷物預かり

4）館内利用券1室500円

5）最寄りのバス停から「定山渓スキーライナー」を利用可能（有料・各自事前予約制）

6）定山渓宿泊者限定のストレスフリーな特設カウンター「プレミアムゲート」が利用可能

＜ICチケットについて＞

・当プランでお申込みの方はスキー場へ行く前に必ず当ホテルにお立ち寄りいただきICチケットをお受け取りください。

・チェックインの際にフロントよりお渡しいたします。ICチケット利用後の返却は必要ございません。

・お客様がリフトゲートを通過した時点から当日限りのチケットとして適用されます。

・悪天候のためスキー場がCloseになった場合は、お客様のご希望によりICチケットを館内利用2000円券に引き換えます。

＜プレミアムゲートについて＞

スキー場での長蛇の列に並ぶ時間が省けます。ご希望の方は、スキー場ご予定の前日21時までに、「レンタル事前申込書」（フロントにて配布）にて申し込み下さい。

ぜひこの機会に冬の定山渓へお越しくださいませ！！

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19402704(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19402704)