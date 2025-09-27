【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】【定山渓温泉スキープラン】リフト・ゴンドラ1日券付★館内利用券500円＆スキー後の入浴OK！ 販売開始のお知らせ。
定山渓より車で約30分の札幌国際スキー場のチケット付きプランが新登場いたしました。
【特典】
1）札幌国際スキー場のリフト・ゴンドラ1日券（ICチケット）
2）スキー帰りの入浴ご利用（当日1回限り）
3）チェックイン前後のお荷物預かり
4）館内利用券1室500円
5）最寄りのバス停から「定山渓スキーライナー」を利用可能（有料・各自事前予約制）
6）定山渓宿泊者限定のストレスフリーな特設カウンター「プレミアムゲート」が利用可能
＜ICチケットについて＞
・当プランでお申込みの方はスキー場へ行く前に必ず当ホテルにお立ち寄りいただきICチケットをお受け取りください。
・チェックインの際にフロントよりお渡しいたします。ICチケット利用後の返却は必要ございません。
・お客様がリフトゲートを通過した時点から当日限りのチケットとして適用されます。
・悪天候のためスキー場がCloseになった場合は、お客様のご希望によりICチケットを館内利用2000円券に引き換えます。
＜プレミアムゲートについて＞
スキー場での長蛇の列に並ぶ時間が省けます。ご希望の方は、スキー場ご予定の前日21時までに、「レンタル事前申込書」（フロントにて配布）にて申し込み下さい。
ぜひこの機会に冬の定山渓へお越しくださいませ！！
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19402704(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19402704)