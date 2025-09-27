ハル｜FX初心者の学校YouTubeチャンネルが登録者40,000人を突破

株式会社IC Investment

“信頼される金融教育を届ける”という

ミッションを掲げ、金融教育事業を展開する

株式会社IC Investment（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：春本宣人、以下「IC Investment」）

代表の春本 宣人は、当社が運営するYouTube公式チャンネル（ハル | FX初心者の学校）

のチャンネル登録者が40,000人を突破したことをお知らせします。

YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@fx8058

このたび登録者数が40,000人を突破した

当社YouTubeチャンネル「ハル｜FX初心者の学校」は、投資に初めて触れる方から、

一定の経験を積んでいる方まで幅広い層にご視聴いただいております。

日々の相場に振り回されず、再現性のある知識と正しい学習プロセスを重視した発信が

支持をいただいた結果と考えております。

当チャンネルでは、単なるテクニックや一時的な勝ち方ではなく、

長期的に通用する「投資リテラシーの土台」を提供することを最も大切にしています。

ローソク足やチャート構造の基本から、投資家心理、リスク管理に至るまで、

幅広いテーマを分かりやすく解説し、

実際の取引事例を交えながら初心者でも理解しやすい内容に工夫しております。

さらに、当社が運営するオンラインスクール「MYFXスクール」では、

YouTubeでの情報発信だけにとどまらず、体系的なカリキュラムや個別面談などを通じて、

より深く実践的に学べる教育体制を整えております。

オフラインセミナーの様子

サポート内容一覧

入会後1ヶ月目・2ヶ月目のメンター面談や、

週次のサポートメッセージなど、学習の習慣化を支援する仕組みを導入しており、

単なる知識提供にとどまらず「継続できる環境づくり」に力を入れている点も特徴です。

日本においては、まだまだ金融教育や投資教育が一般的とは言えず、

多くの方が誤った情報や短期的な投機に振り回されてしまう現状があります。

私たちは「信頼される金融教育を届ける」という理念のもと、

受講生一人ひとりが将来に向けて安心して取り組める資産形成の力を身につけられるよう、

透明性と誠実さを大切に活動を続けております。

今回の40,000人突破は通過点に過ぎません。

今後は50,000人、さらには10万人を目指し、

より多くの方に正しい金融教育を届けるべく、

発信の幅を広げてまいります。

具体的には、株式投資に関する新講座の展開も計画しており、

幅広いニーズに応える体制を強化していく予定です。

株式会社IC Investmentは、これからも

「お金の正しい学び」を社会に広げる先駆者として、

受講生や視聴者とともに成長を続け、

健全な金融教育の普及に貢献してまいります。

株式会社IC Investmentについて



会社名：株式会社IC Investment

代表取締役：春本宣人

設立：2020年6月

所在地：大阪府大阪市中央区南船場1-10-19 act船場ビル302

(2025年11月1日から移転先：大阪府大阪市北区西天満２丁目６－８ 堂島ビルヂング401)

お問い合わせ先：info@ic-investment.com