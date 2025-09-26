京都・宇治『MATCHA RE:PUBLIC』がブランドおよび店舗をリニューアルオープン！

株式会社丸宇

設立から8年目を迎えた京都・宇治の『MATCHA :RE PUBLIC』は、店舗改装を伴いブランドを刷新し2025年10月1日(水）にリニューアルオープン。

「抹茶で驚きと喜びを。」というコンセプトはそのままに、今日まで受け継がれてきた抹茶の美しさを、もっと自由に、もっと身近に──

抹茶の新しい魅力と可能性を、より多くの方へ届けたい。

そんな思いを胸に、新たな一歩を踏み出します。

【ブランドの誕生とコンセプト】

2017年5月3日、京都・宇治に誕生した「Matcha Republic（抹茶共和国）」。



モダンでファッショナブルな抹茶商品は瞬く間に話題を呼び、国内外の多くのお客様に親しまれてきました。

「抹茶で驚きと喜びを」をコンセプトに、抹茶の新しい楽しみ方を発信し続けている抹茶ブランドです。

【ブランド名への思い】

■MATCHA

日本の長い歴史の中で「茶の湯の精神」と「美意識」を象徴し、いまや世界で認知されている「MATCHA」。その歴史と伝統に敬意を払い、未来へと受け継ぐ思いを込めています。

■RE:

「再び」や「繰り返す」を意味する単語として、今日まで受け継がれてきた抹茶の新たな可能性を見出すことを目指します。

■PUBLIC

プラトンの著書『国家（The Republic）』に着想を得て、共創と想像の自由の精神をもって、抹茶や抹茶の持つ伝統や歴史、文化に向き合うことをブランドの理念としています。

【新しいロゴデザイン】

旧デザイン新デザイン

旧ロゴの柔らかな曲線で構成された「MR」文字の組み合わせから一新し、すべてを大文字にすることで、よりモダンで、よりグローバルなデザインへとリニューアルいたしました。

直線で描かれた世界地図は、文化・歴史・伝統を包容する抹茶が、たたまれた折り紙を広げるように、国を越え、言葉を越え続けることを目指しています。

【新しい店舗デザイン】

■素材と色彩

コンクリート調の白を基調に、晴れた空の青と茶園の緑をキーカラーに採用。変わりゆく現代の景色と、昔と変わらぬ自然が共存する今を、抹茶を通して見つめます。

■店舗デザイン

壁面には宇治に総本山を置く黄檗山萬福寺 第63代管長 近藤博道猊下謹書「茶」を、飾り棚や看板は茶室をモチーフにするなど、宇治という地の歴史や風土の恩恵への感謝を、和の意匠と遊び心で表し、空間の随所に織り交ぜました。

■カウンターでのおもてなし

石臼が回り、お茶の香りで満ちた店内では、スタッフがカウンターで茶筅を使って一碗ずつ丁寧に点ててご提供。五感で抹茶を楽しむ空間でお客様ひとりひとりをおもてなしいたします。

■ユニフォームの一新

スタッフユニフォームはデニム生地を使用した新しいデザインへ変更。軽快にカジュアルに抹茶を楽しむスタッフひとりひとりが生き生きと働き、人生を楽しめるような職場づくりを目指します。

【テイクアウト商品のご紹介】

■インクボトルシリーズ

抹茶ラテをガラスのインク瓶に入れるファッショナブルな商品。

ミニマルでありながらオブジェのように存在感を放つデザインは、家に飾るだけでも絵になる美しさ。

今ではブランドを象徴する定番商品となりました。

■カップシリーズ

茶筅を使い、一碗ずつ丁寧に点てた抹茶が、ミルクと混ざり合う姿が美しいドリンク商品。甘さや抹茶のグレード、濃さを選んで、自分好みのカスタマイズが可能。

宇治川ラテ

■茶壺の抹茶ティラミス

宇治抹茶を練り込んだマスカルポーネチーズクリームとビスキュイ生地が茶壷の形のガラス瓶に入った鮮やかな緑が映える人気抹茶スイーツ。

■抹茶クレミア

乳脂肪分が高く、濃い味わいのクレミアに、抹茶が贅沢にかかったアイスクリーム商品。クレミアに負けない味と香りの宇治抹茶だからこその味わいが特徴。

■【新登場】濃茶抹茶ソフト

ブランドリニューアルと同時に、シックなブラックコーンと抹茶の鮮やかな緑のコントラストが新しい「濃茶抹茶ソフトクリーム」が新登場。切り取ったようなシャープな断面のくちどけが、抹茶本来の苦味を印象付けるスイーツ。

【物販商品のご紹介】

様々なシーンに適した宇治抹茶や、砂糖の有無を選べる抹茶ラテパウダーをはじめ、宇治抹茶を使用したカステラやフィナンシェのようなスイーツなど、日々の暮らしに抹茶を添える商品を店頭と公式オンラインショップにて販売。

宇治本店では、茶筅や茶杓など、本格的に抹茶を楽しむアイテムも販売。

『MATCHA RE:PUBLIC』について

2017年5月3日創立。旧称「Matcha Republic（抹茶共和国）」



抹茶の伝統と文化に敬意を払いつつ、現代的な感性で新しい可能性を提案する抹茶ブランド。ブランドメッセージは 「抹茶で驚きと喜びを」。

店舗情報

【公式サイト】https://www.matcha-republic.com/

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/matcharepublic_/

【宇治本店】

営業時間：10:00~18:00【無休】

所在地：〒611－0021 京都府宇治市宇治妙楽26-2

アクセス：JR宇治駅、京阪宇治駅より徒歩5分

TEL:0774-39-8996

Mail:info@matcha-republic.com