PUBG MOBILEが初の非対称PvPモード「ハイドロイヤル」をリリース。緊迫感あふれるハンター対サバイバーの対決が楽しめる

KRAFTON JAPAN株式会社(代表取締役 イ・カンソク)は、『PUBG MOBILE』において、非対称型追跡&脱出マッチ『ハイドロイヤル』が2025年9月26日(金)より開始したことをお知らせします。

世界で最も人気のあるモバイルゲームの1つであり、gamescom 2025でのプレビューが好評だったことを受けて、PUBG MOBILEへ初の非対称PvPモードであるハイドロイヤルを正式にリリースできることを嬉しく思っています。

本日より、プレイヤーはペースの速い5人非対称型追跡&脱出マッチに飛び込むことができます。

協力して生き残り、敵を出し抜き、戦略的な新アイテムを駆使し、ダイナミックな地形を活用してスリリングな対決で優位に立つことができます。

ハイドロイヤルでは、プレイヤーは新たに創造したErangelのMylta Powerを舞台に、緊迫感あふれる追跡と逃走アクションに挑みます。

数年前、発電所は事故により放棄され、草木が生い茂る状態になりました。

ターミナルのロックを解除するために派遣されたチームは、危険物によってある電気技師が危険なハンターへと変異したことを発見します。

各ラウンドには5人のプレイヤーが参加し、1人がハンター、他の4人がサバイバーとなります。

プレイヤーはマップ内の様々なエリアを移動し、ターミナルを作動させてラウンドを進め、脱出ゲートを通って脱出しなければなりません。

そして、協力してハンターを撃退しなければなりません。

ハンターは敵を引き寄せ、動きを遅くし、姿を消すといった特徴的なスキルを持ち、すべてのラウンドがハイリスクな戦いとなります。

プレイヤーは周囲の環境やオブジェクトを巧みに利用して有利に戦えます。

サバイバーは板を倒したり、ロッカーに隠れたり、電気柵をすり抜けたり、爆発性消火器を使ってハンターの視界を遮ったりすることができます。

果物で体力を回復し、ジェット手袋、携帯型除細動器、レンチなどのアイテムはスピードブースト、救助の迅速化、ターミナルの修理の迅速化をもたらし、新たな戦術的チャンスとやりがいのあるチームワークを生み出します。

この新モードでは、戦略的思考とチームワークも重視されます。

窓の飛び越えやスライドといった移動手段を習得したり、近くのオブジェクトを駆使したり、接近戦で重要なアイテムを見つけてサバイバーを誘導したりするためのツールが用意されています。

評価システムは個人のパフォーマンスとチームの貢献度の両方を追跡するのに役立ちます。

また、心電図に着想を得た方向性のある心拍数ディスプレイは、あらゆる追跡に緊張感を与え、各ラウンドで興奮と戦略性を等しく提供します。

このPUBG MOBILEのハイドロイヤルは2025年9月26日から利用可能になります。ゲームを無料でダウンロードしてプレイしてください。

『PUBG MOBILE』ゲーム概要

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。

