キングスU15「第6回沖縄県Ｕ15 バスケットボール選手権大会」出場のお知らせ

キングスU15は9月27日(土)から開催される「2025年度第6回沖縄県Ｕ15バスケットボール選手権大会 兼 Jr.ウインターカップ 第6回全国Ｕ15バスケットボール選手権沖縄県予選会」へ出場します。

本大会は沖縄県内のBユース、中学校部活動、クラブチームが出場し、キングスU15からは「琉球ゴールデンキングスU15」、「琉球ゴールデンキングスU15アカデミー」の2チームが大会に出場します。優勝チームには2026年1月に開催される全国大会「Jr.ウインターカップ 2025-26 第 6 回全国Ｕ15バスケットボール選手権大会」への出場権が与えられます。

キングスU15がチーム一丸となって「超高速バスケ」を体現し、一戦一戦全力で挑みます。ぜひ後押しをよろしくお願いいたします。

琉球ゴールデンキングスU15

▽金城大智選手コメント

私たちは今回の県予選での優勝を目標に、日々努力を重ねてきました。今年のチームの強みは固いディフェンスから試合の流れを引き寄せ、私たちが目指す「超高速バスケ」を体現することです。

今年のチームは1番から5番までの全てのポジションの選手がハードなディフェンスをこなし、高確率の3Pシュートを打つことができます。また、チームの流れが悪い時には、コート内外に関わらず選手全員がチームを鼓舞するリーダーシップを持っています。去年の先輩方のような絶対的エースはいないものの、総合力で勝利を目指します。

私たちは全国優勝を目指しつつも、目の前の1試合1試合に全力を尽くし、勝利を掴み取りたいと思います。目標達成のためには、皆さまの応援が私たちの力になります。応援をよろしくお願いいたします！

琉球ゴールデンキングスU15アカデミー

▽上原廉選手コメント

私たちがテーマに掲げる「超高速バスケ」を毎試合体現できるよう努力し、サイズで劣る分、ディフェンスから流れを引き寄せられるように頑張りたいと思います。日々の送迎をしてくださる保護者の方々やスタッフ陣、そして大会運営をしてくださる方々への感謝を忘れずに、一生懸命プレーし、見ている方々に勇気と元気を与えられるような試合をしたいです。今大会では笑顔で終われるよう頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。

【日程】

9月28日(日)

会場：宜野座アリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15

2回戦：Bコート 9:00～(予定) vs未定

3回戦：Bコート 14:20～(予定) vs未定

会場：真志喜中学校

▽琉球ゴールデンキングスU15アカデミー

2回戦：Jコート 9:00～(予定) vs未定

3回戦：Jコート 14:20～(予定) vs未定

10月4日(土)

会場：宜野座アリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15

4回戦：Bコート 9:00～(予定) vs未定

準々決勝：Bコート 14:20～(予定) vs未定

会場：宜野座アリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15アカデミー

4回戦：Bコート 11:40～(予定) vs未定＠宜野座アリーナ

準々決勝：Bコート 15:40～(予定) vs未定＠宜野座アリーナ

10月5日(日)

会場：宜野座アリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15

準決勝：Bコート 10:30～(予定) vs未定＠宜野座アリーナ

会場：宜野座アリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15アカデミー

準決勝：Cコート 10:30～(予定) vs未定＠宜野座アリーナ

10月19日(日)

会場：沖縄サントリーアリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15

決勝戦： 10:30～(予定) vs未定

会場：沖縄サントリーアリーナ

▽琉球ゴールデンキングスU15アカデミー

決勝戦： 10:30～(予定) vs未定

※トーナメント方式のため、勝ち進んだ場合の日程となります