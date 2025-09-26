今年のSONICMANIAに出演したニューカマー辻井くぬえ、新曲「Last Summer Bye-bye」配信リリース＆MV公開決定

The Orchard Japan

今年に開催された「SUMMER SONIC」への出演をかけたオーディション「出れんの!? サマソニ!?」を勝ち抜き、8月にはSONICMANIAへ出演を果たすなど、いま最も注目を集める辻井くぬえの新曲「Last Summer Bye-bye」が9月26日(金)に配信スタートし、明日9月27日(土)20:00にMVを公開することが決定した。

「Last Summer Bye-bye」は電子音と和楽器の響きが交錯し、夏の終わりにふと訪れる切なさと焦燥感を描いた、鮮やかな情景が目の前に広がるような楽曲に仕上がっている。

映像・アート・プログラミングなど幅広い分野に精通し、音楽と多彩なクリエイティブを融合させる辻井くぬえ。今作のMVでは、その独自の世界観がさらに拡張されており、楽曲の情緒をより深く体感できる内容となっている。

【リリース情報】

辻井くぬえ

2nd Single「Last Summer Bye-bye」

2025年9月26日（金）配信リリース

楽曲配信はこちら

https://orcd.co/lastsummerbyebye

辻井くぬえ Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/@tsujii_qunuee/videos

【プロフィール】

2002年生まれ。2022年に本格的に活動を開始。ロック・シンセウェーブ・ハイパーポップなどの様々な音楽ジャンルをJ-POPに取り入れたサウンドが特徴。自然由来の電子音を多用して壮大な世界観を確立している。2025年、SUMMER SONICへの出演を懸けたオーディション「出れんの!? サマソニ!?」を通過し、8月にSONICMANIAへ出演。映像、アート、プログラミングなど幅広い知識を持ち、音楽以外の芸術面での才能も持ち合わせるマルチクリエイター。

【SNS】

Instagram: https://www.instagram.com/tsujii_qunuee

TikTok: https://www.tiktok.com/@tsujii_qunuee

X: https://x.com/tsujii_qunuee

YouTube: https://www.youtube.com/@tsujii_qunuee/videos