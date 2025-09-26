TOOBOE、愛をテーマに制作したEP「あなたはかいぶつ」より新曲「Nýx」MV公開
TOOBOEの新曲「Nýx」のMVが公開された。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VRukT2CJTzQ ]
「Nýx」は、8月13日にリリースされたEP「あなたはかいぶつ」に収録の楽曲。愛をテーマに制作された全五曲の中でも、普遍的で直線的な愛を描いた作品で、“ふたりだけの世界”を表現している。
MVでは、夜の街を舞台にTOOBOEがマイクを持ち、言葉を綴っていく。MV全編を通して紡がれる歌詞が印象的な作品となっている。監督は表題曲「あなたはかいぶつ」に引き続き、吉田ハレラマが務めた。
9月4日（木）より全国14都市を巡る全国TOUR「残夏の怪物」を開催中のTOOBOE。ツアーファイナルは10月5日(日)にZepp Shinjuku(TOKYO)にて行われる。チケットは一般発売中。
さらに、12月には対バンライブ「奇才」を開催。12月1日（月）に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。チケットは9/28（日）23:59までオフィシャル二次先行受付中。
11月28日（金）には東京 キネマ倶楽部にて「TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～」を開催。10月5日（日）23:59まで、TOOBOEファンクラブ二次先行にてチケットを販売している。
■Nýx / TOOBOE
https://youtu.be/VRukT2CJTzQ
■TOOBOE「Nýx」
・配信リンク https://smr.lnk.to/PtuYvH
■TOOBOEライブ情報
「対バンライブ「奇才」」
▼大阪公演：2025年12月1日(月)＠BIGCAT
open 17:30 / start18:30
GUEST：フレデリック
▼東京公演：2025年12月15日(月)＠LIQUIDROOM
open 17:30 / start18:30
GUEST：シンガーズハイ
●料金：スタンディング \6,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
▼INUGOYA先行（9/4(木) 22:00~9/15（月祝）23:59）： https://t.co/Oo9wUJOF2Z
▼TOOBOEオフィシャル先行（9/4(木) 22:00~9/15（月祝）23:59）： https://w.pia.jp/s/tooboe-kisai/
「TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～」
2025年11月28日(金)＠キネマ倶楽部
open 18:15 / start 19:00
●料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
▼INUGOYA先行（9/4(木)22:00～9/15(月祝)23:59）： https://t.co/Oo9wUJOF2Z
「ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」
▼神奈川公演：2025年9月4日(木)＠F.A.D YOKOHAMA
open 18:00 / start 18:30
▼石川公演：2025年9月6日(土)＠vanvanV4
open 17:00 / start 17:30
▼新潟公演：2025年9月7日(日)＠新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
open 17:00 / start 17:30
▼栃木公演：2025年9月11日(木)＠HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2
open 18:00 / start 18:30
▼宮城公演：2025年9月12日(金) 仙台MACANA
open 18:00 / start 18:30
▼北海道公演：2025年9月14日(日)＠cube garden
open 17:00 / start 17:30
▼静岡公演：2025年9月18日(木)＠LiveHouse浜松窓枠
open 18:00 / start 18:30
▼岡山公演：2025年9月20日(土)＠CRAZYMAMA 2ndRoom
open 17:00 / start 17:30
▼福岡公演：2025年9月21日(日)＠DRUM Be-1
open 17:00 / start 17:30
▼香川公演：2025年9月23日(火祝)＠高松DIME
open 17:00 / start 17:30
▼広島公演：2025年9月25日(木)＠広島セカンド・クラッチ
open 18:00 / start 18:30
▼大阪公演：2025年9月27日(土)＠梅田クラブクアトロ
open 16:45 / start 17:30
▼愛知公演：2025年9月28日(日)＠名古屋クラブクアトロ
open 16:45 / start 17:30
▼東京公演：2025年10月5日(日)＠Zepp Shinjuku(TOKYO)
open 17:00 / start 18:00
●料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
●チケット受付：一般発売中
▼e+ http://eplus.jp/tooboe/
▼ぴあ http://w.pia.jp/t/tooboe/
▼ローチケ http://l-tike.com/tooboe/
■TOOBOE「あなたはかいぶつ」
2025年7月20日（日）先行配信リリース
・配信リンク https://tooboe.lnk.to/youaremymonster
■TOOBOE「あなたはかいぶつ」
(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会
2025年8月13日（水）リリース
・購入はこちら https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋グッズ）：9,000円（税込）
SRCL-13382～13384
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録
※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」（全2色・ランダム1種封入）「オリジナルステッカー」（全4色・ランダム1種封入）を付属
※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入（10月13日（月・祝）開催予定）（“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。）
＜収録楽曲＞
・あなたはかいぶつ
・抜殻
・優しい瞳
・Nýx
・Doll
■光が死んだ夏 メインPV第1弾
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CHwd4b0Ayq0 ]
■TVアニメ『光が死んだ夏』
＜イントロダクション＞
とある集落で
幼い頃からずっと一緒に育ってきた
同い年のよしきと光
照りつける太陽
耳にこびりつくクマゼミの声
帰り道に食べるアイス
他愛もないことで笑い合う
いつもと変わらない夏のある日
「……お前、やっぱ光ちゃうやろ」
半年前、山で行方不明になった光は
一週間後ふらりと帰ってきた
声も姿も光に見えるモノ
その中に蠢いていたのは――
「光はもうおらんのや……それやったら」
友人の姿をした“ナニカ”と歩みだす、
“いつもと変わらない”日常
だが、時を同じくして
奇怪な事件が集落を襲い始める
未知の“ナニカ”へ堕ちていく
青春ホラー物語の幕が、今、上がる――
＜放送・配信情報＞
7月5日(土)よりTVアニメ放送中
＜放送情報＞
日本テレビ 7月5日（土） より 毎週土曜24時55分～
札幌テレビ 7月9日（水） より 毎週水曜25時59分～
青森放送 7月5日（土） より 毎週土曜24時55分～
テレビ岩手 7月5日（土） より 毎週土曜24時55分～
山形放送 7月5日（土） より 毎週土曜24時55分～
ミヤギテレビ 7月11日（金）より 毎週金曜25時59分～
秋田放送 7月10日（木）より 毎週木曜25時24分～
福島中央テレビ 7月11日（金）より 毎週金曜25時56分～
テレビ新潟 7月10日（木）より 毎週木曜25時29分～
テレビ信州 7月10日（木）より 毎週木曜25時44分～
山梨放送 7月5日（土） より 毎週土曜24時55分～
静岡第一テレビ 7月5日（土） より 毎週土曜25時50分～
北日本放送 7月9日（水） より 毎週水曜25時59分～
テレビ金沢 7月10日（木）より 毎週木曜25時35分～
福井放送 7月11日（金）より 毎週金曜24時30分～
中京テレビ 7月5日（土） より 毎週土曜25時55分～
讀賣テレビ 7月8日（火） より 毎週火曜26時04分～
日本海テレビジョン7月10日（木）より 毎週木曜26時00分～
広島テレビ 7月5日（土） より 毎週土曜25時25分～
山口放送 7月10日（木）より 毎週木曜25時54分～
四国放送 7月5日（土） より 毎週土曜25時55分～
西日本放送 7月6日（日） より 毎週日曜25時25分～
南海放送 7月5日（土） より 毎週土曜24時55分～
高知放送 7月9日（水） より 毎週水曜25時24分～
福岡放送 7月7日（月） より 毎週月曜25時59分～
長崎国際テレビ 7月8日（火） より 毎週火曜25時29分～
熊本県民テレビ 7月10日（木）より 毎週木曜25時29分～
鹿児島讀賣テレビ 7月9日（水） より 毎週水曜25時34分～
テレビ大分 7月10日（木）より 毎週木曜24時59分～
テレビ宮崎 7月5日（土） より 毎週土曜25時50分～
＜配信情報＞
Netflix
7月5日より毎週土曜25:55～
ABEMA
7月5日より毎週土曜25:55～
※放送・配信時間は変更の可能性があります。
＜キャスト＞
辻中佳紀：小林千晃
ヒカル：梅田修一朗
田中：小林親弘
暮林理恵：小若和郁那
山岸朝子：花守ゆみり
巻ゆうた：中島ヨシキ
田所結希：若山詩音
＜スタッフ＞
原作：モクモクれん（KADOKAWA「ヤングエースUP」連載）
監督・シリーズ構成：竹下良平
キャラクターデザイン・総作画監督：高橋裕一
ドロドロアニメーター：平岡政展
プロップデザイン：應地隆之介
サブキャラクターデザイン：渡辺舞、西願宏子、長澤翔子
美術設定：多田周平、高橋武之、曽野由大
美術監督：本田こうへい
色彩設計：中野尚美
色彩設計補佐：越田侑子
3D監督：中野祥典
撮影監督：前田智大
2Dデザイン：永良雄亮、津江優里
編集：木村佳史子
音響演出：笠松広司
音響制作：dugout
音楽：梅林太郎
オープニング主題歌：「再会」Vaundy
エンディング主題歌：「あなたはかいぶつ」TOOBOE
アニメーション制作：CygamesPictures
＜公式情報＞
TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイトhttps://hikanatsu-anime.com/
TVアニメ『光が死んだ夏』公式X @hikanatsu_anime
TVアニメ『光が死んだ夏』公式TikTok @hikanatsu_anime
＜原作＞
光が死んだ夏
著者：モクモクれん
ヤングエースUPで連載中
https://web-ace.jp/youngaceup/contents/1000183/
1巻～７巻好評発売中（Kadokawa Comics A）
■TOOBOE
音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破した。
Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/
X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca
(Official) https://x.com/tooboeofficial
Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/
TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA