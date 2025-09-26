日韓ハイブリッドコスメブランド「LoNLy（ロンリー）」がAmazon公式サイトを9月26日（金）オープン！
LoNLy株式会社（本社：東京都中央区）が展開するコスメブランド LoNLy（ロンリー） は、2025年9月26日より Amazon公式ショップ をオープンいたします。
「LoNLy（ロンリー）」は、2022年3月に誕生した日韓ハイブリッドコスメブランドで、
2025年8月にはブランドリニューアルを実施し、新商品として「シンティランテカラーセラム」 および 「シンティランテハイライトセラム」 を発売いたしました。
このたび、Amazonにて新商品をより手軽にご購入いただけるようになりました。
ぜひこの機会に、LoNLyのこだわりが詰まったコスメをお楽しみください。
・Amazon公式ショップはこちらから ↓
Amazon公式ショップ(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A35S8QOO7XI37U)
カラーセラム購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQK4C857)
ハイライト購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJYXBRK)
・LoNLyについて
LoNLyは、クラシック音楽のように静かで心地よいひとときを、化粧品に込めてお届けします。
大切にするのは、あなたの「自分らしさ」。
表面的な美しさではなく、心の奥から自然にあふれる輝きを育むこと。
ひとりひとりの美しさに寄り添い、心に深く響く体験を通して、ありのままの自分に自信を持てる世界を、ともに創っていきます。
・シンティランテシリーズについて
'煌めくように奏でて＿＿'音楽用語のシンティランテのように私にきらめきを宿すカラーセラムとハイライトセラムです。
お部屋にそっと飾りたくなる、クラシックコンセプトの可憐なポットデザイン。
奄美大島産・最高級シルク配合で、肌にうるおいを与え、乾燥を感じにくいしっとりとした仕上がりに。健やかで上品なツヤ肌印象へと導きます。
【LoNLy シンティランテカラーセラム】
全4色｜2,530円（税込）
上品なツヤと血色感をひと塗りで叶えるクリームチークです。
ころんと可愛いポットに入ったチークを、専用のミニパフで頬にぽんぽんとのせるだけで、
自然な発色が肌になじみ、内側からにじむような立体感を演出します。
パフを使うことで発色や量の調整がしやすく、指を汚さずに仕上げられるのも嬉しいポイント。
肌の温度にとろけるようになじみ、透明感のある仕上がりに。
ナチュラルなのに印象的な、洗練された彩りを頬に宿します。
カラーバリエーション：
CS01 Resonare
静かに香り立つ甘さをたたえた、気品あるヴィンテージローズムーン。
CS02 Soleil
薔薇の蕾が開く瞬間を閉じ込めた、クラシックローズピンク。
CS03 Sonoro
静謐な朝の光を映す、ソフトベージュピンク。
CS04 Nocturne
霧に包まれた紫水晶のような、クラシックモーヴピンク。
【LoNLy シンティランテハイライトセラム】
全3色｜2,530円（税込）
3種類の大きさのパールを絶妙にブレンドした、ツヤと立体感を演出するハイライトセラムです。
パフで塗る、新感覚ハイライト。専用ミニパフでぽんぽんとやさしくのせるだけで、しっとり肌になじみ、上品で自然なツヤを叶えます。
指でなじませれば、パールの輝きがより際立ち、華やかな印象に。
質感の違いを楽しめる、表情豊かなハイライトです。
Tゾーンや頬の高い位置に指でなじませれば、ラメ感が際立ち、華やかで印象的な立体美を引き出します。
カラーバリエーション：
HS01 Luminato
月の光をすくい取ったような、儚さをまとうアイシーブルーグロウ。
HS02 Harmonia
砂糖菓子のようにきらめく、シュガリーピンクグリマー。
HS03 Brillante
ゴールドパールが肌にとけ込む、繊細なシャンパンルミナンス。
・カラーセラムとハイライトセラムをLayering
彩りと輝きが重なり合う、美のハーモニー。
カラーセラムとハイライトセラムを重ねることで、血色感ときらめきが溶け合い、奥行きのある洗練された表情へ。
ひと塗りで、凛とした存在感を引き出します。
・公式HP
ホームページ(https://www.lonly.co.jp/)
・公式SNS
Instagram(https://www.instagram.com/lonly__official/) ｜ X(https://x.com/LoNLy__official)
【会社概要】
社名：株式会社月架世交易
本社所在地：東京都中央区
代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)
【お問い合わせ】
株式会社月架世交易
お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp