日韓ハイブリッドコスメブランド「LoNLy（ロンリー）」がAmazon公式サイトを9月26日（金）オープン！

株式会社月架世交易

LoNLy株式会社（本社：東京都中央区）が展開するコスメブランド LoNLy（ロンリー） は、2025年9月26日より Amazon公式ショップ をオープンいたします。

「LoNLy（ロンリー）」は、2022年3月に誕生した日韓ハイブリッドコスメブランドで、

2025年8月にはブランドリニューアルを実施し、新商品として「シンティランテカラーセラム」 および 「シンティランテハイライトセラム」 を発売いたしました。

このたび、Amazonにて新商品をより手軽にご購入いただけるようになりました。

ぜひこの機会に、LoNLyのこだわりが詰まったコスメをお楽しみください。

・Amazon公式ショップはこちらから ↓

Amazon公式ショップ(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A35S8QOO7XI37U)

カラーセラム購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQK4C857)

ハイライト購入ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJYXBRK)

・LoNLyについて

LoNLyは、クラシック音楽のように静かで心地よいひとときを、化粧品に込めてお届けします。

大切にするのは、あなたの「自分らしさ」。

表面的な美しさではなく、心の奥から自然にあふれる輝きを育むこと。

ひとりひとりの美しさに寄り添い、心に深く響く体験を通して、ありのままの自分に自信を持てる世界を、ともに創っていきます。

・シンティランテシリーズについて

'煌めくように奏でて＿＿'音楽用語のシンティランテのように私にきらめきを宿すカラーセラムとハイライトセラムです。

お部屋にそっと飾りたくなる、クラシックコンセプトの可憐なポットデザイン。

奄美大島産・最高級シルク配合で、肌にうるおいを与え、乾燥を感じにくいしっとりとした仕上がりに。健やかで上品なツヤ肌印象へと導きます。

【LoNLy シンティランテカラーセラム】

全4色｜2,530円（税込）

上品なツヤと血色感をひと塗りで叶えるクリームチークです。

ころんと可愛いポットに入ったチークを、専用のミニパフで頬にぽんぽんとのせるだけで、

自然な発色が肌になじみ、内側からにじむような立体感を演出します。

パフを使うことで発色や量の調整がしやすく、指を汚さずに仕上げられるのも嬉しいポイント。

肌の温度にとろけるようになじみ、透明感のある仕上がりに。

ナチュラルなのに印象的な、洗練された彩りを頬に宿します。

カラーバリエーション：

CS01 Resonare

静かに香り立つ甘さをたたえた、気品あるヴィンテージローズムーン。

CS02 Soleil

薔薇の蕾が開く瞬間を閉じ込めた、クラシックローズピンク。

CS03 Sonoro

静謐な朝の光を映す、ソフトベージュピンク。

CS04 Nocturne

霧に包まれた紫水晶のような、クラシックモーヴピンク。

【LoNLy シンティランテハイライトセラム】

全3色｜2,530円（税込）

3種類の大きさのパールを絶妙にブレンドした、ツヤと立体感を演出するハイライトセラムです。

パフで塗る、新感覚ハイライト。専用ミニパフでぽんぽんとやさしくのせるだけで、しっとり肌になじみ、上品で自然なツヤを叶えます。

指でなじませれば、パールの輝きがより際立ち、華やかな印象に。

質感の違いを楽しめる、表情豊かなハイライトです。

Tゾーンや頬の高い位置に指でなじませれば、ラメ感が際立ち、華やかで印象的な立体美を引き出します。

カラーバリエーション：

HS01 Luminato

月の光をすくい取ったような、儚さをまとうアイシーブルーグロウ。

HS02 Harmonia

砂糖菓子のようにきらめく、シュガリーピンクグリマー。

HS03 Brillante

ゴールドパールが肌にとけ込む、繊細なシャンパンルミナンス。

・カラーセラムとハイライトセラムをLayering

彩りと輝きが重なり合う、美のハーモニー。

カラーセラムとハイライトセラムを重ねることで、血色感ときらめきが溶け合い、奥行きのある洗練された表情へ。

ひと塗りで、凛とした存在感を引き出します。



・公式HP

ホームページ(https://www.lonly.co.jp/)



・公式SNS

Instagram(https://www.instagram.com/lonly__official/) ｜ X(https://x.com/LoNLy__official)



【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp