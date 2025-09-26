【マネージャー必見】5つのコミュニケーション活用例と4つの対話を育てる場づくりのヒント！10/15（水）無料セミナー「『気づき』が信頼を育み、『対話』が組織を変えるコミュニケーション戦略」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は10月15日（水）、チームリーダーやマネージャーの方を対象に無料のオンラインセミナー「対話で組織力を高めよう！『気づき』が信頼を育み、『対話』が組織を変えるコミュニケーション戦略」を開催します。

組織の成功と成長の鍵を握る、社内でのコミュニケーション。コミュニケーションから生まれる情報共有は生産性を向上させ、企業文化の醸成にも寄与します。しかし、「考えや意見をうまく伝えられない」「話しかけるタイミングが分からない」「緊張してしまう」など、うまくコミュニケーションを取れないことに対するお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そこで、C&R社では、コミュニケーション力を上げるための秘訣である「対話」をテーマにセミナーを開催します。



「対話」は組織の「血流」のようなもの。単なる情報交換ではなく「気づき」を生まれ、「信頼」が育ち、「学習する組織」が動き出します。本セミナーでは、「対話」に焦点を当て、個人と組織の学習能力を高め、良い循環（Good Cycle）を生み出す組織へと変革するためのヒントをお伝えします。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



<セミナーの内容>

・継続的な学びと成長を促す組織づくりの考え方

・対話が信頼を育み、組織力を高めるメカニズム

・5つのコミュニケーション力の活用例と「気づき」の瞬間

・対話を育てる場づくりのヒント

（心理的安全性、EQカードの活用、問いのデザイン、振り返りの習慣化など）



＜こんな方にオススメ＞

・組織のコミュニケーションを改善したい方

・チームの信頼関係を深めたいリーダー・マネージャー

・継続的な学びと成長を促す組織づくりに関心のある方



対話は、組織の「血流」のようなもの。

そこに「気づき」が生まれ、「信頼」が育ち、「学習する組織」が動き出します。

これまで学んだ5つの力を活かし、対話を通じて強い組織をつくりましょう！

対話で組織力を高めよう！ 「気づき」が信頼を育み、「対話」が組織を変えるコミュニケーション戦略

■日時

2025年10月15日（水）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや・けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングやコーチングを通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、医療経営士2級、登録販売者、MBA（経営学修士）など

現在は、中小企業における伴走支援を中心に活動すべく、プロコーチ（コーチング）をめざして勉強中。





■参加費

無料



■定員

60名



【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「『共感力×承認力』UP講座」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



