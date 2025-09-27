朝日と星空の下でピラティス体験！ 仙台PARCO2屋上にて「pilates K」特別イベント開催

株式会社LOIVE

女性専用マシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティス ケー）」（運営：株式会社LOIVE、本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川 彩香）は、2025年10月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）の4日間、仙台PARCO2屋上にて「ROOFTOP ピラティス produced by pilates K」を開催いたします。

本イベントは、仙台PARCO2店の人気インストラクターが登壇し、開放的な屋上空間で朝と夜の2部制ピラティスを行う特別プログラムです。朝の部では「Morning pilates」として、爽やかな朝日に包まれながら体を目覚めさせ、夜の部では「Night pilates」として、夜風と音楽に癒されながら1日の疲れをリセットします。ピラティス初心者の方でも安心して参加いただけます。

開催概要

タイトル：ROOFTOP ピラティス produced by pilates K



日時：

10/18（土） 8:50-9:50／20:00-21:00

10/19（日） 8:50-9:50／19:30-20:30

10/25（土） 8:50-9:50／20:00-21:00

10/26（日） 8:50-9:50／19:30-20:30



会場：仙台PARCO2屋上

※雨天時はPARCO2 5F「pilates K」店内にてマシンピラティス（30分）を代行

定員：各回28名（先着）

料金：2,000円（税込）

申込方法：ONLINE PARCOより申込

https://online.parco.jp/shop/g/gP030167-00001/(https://online.parco.jp/shop/g/gP030167-00001/)

インストラクター紹介

Mizuki（エリアトレーナー）



仙台店立ち上げから在籍し、元店長として店舗を牽引。現在は北関東・信越エリアを担当。

Rico（エリアトレーナー）



仙台店でのレッスン経験を持ち、現在は北海道・東北エリアを管轄。

ブランド紹介



■ pilates K（株式会社LOIVE）

pilates K



ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを完全に払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。



https://pilates-k.jp/(https://pilates-k.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes_femmue&utm_campaign=femmue)

会社概要

会社名：株式会社 LOIVE (ロイブ)

代表：前川 彩香

本社所在地：北海道札幌市北区北7条西4丁目5-1 伊藤110ビル 4階

事業内容：

ホットヨガスタジオ「loIve（ロイブ）」全国64店舗

サーフエクササイズ専用スタジオ「Surf Fit（サーフフィット）全国2店舗

マシン専門ピラティススタジオ「pilates K（ピラティスケー）」全国103店舗

30分マシン専門ピラティススタジオ「pilates K_smart」全国2店舗

マシン筋トレ専門グループスタジオ「REDY’S GYM（レディーズジム）」2店舗

サーキットストレッチ運動スタジオ「ノビ～ストレッチ」２店舗

プロダクト開発事業・オンラインスクール事業

※店舗数は2025年7月時点