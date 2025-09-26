2025年9月版のデータ整備を行いました。
法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。
整備件数は以下の通りです。
【基本データ】
追加データ： 16,701件
削除データ： 32,372件
変更データ： 15,269件
【新規開業 Best5】
第1位：保険事業・・・・1,237件
第2位：建設・工事業・・・・774件
第3位：福祉関連施設・・・・654件
第4位：組合・団体関連・・・・513件
第5位：不動産取引・・・・481件
【廃業 Best5】
第1位：建設・工事業・・・・2,489件
第2位：食料品・嗜好品・・・・1,559件
第3位：理容・美容業・・・・1,496件
第4位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,020件
第5位：会計士・税理士・専門職・・・・752件
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号 ：35,158 件増
（マイナンバー）
FAX番号 ： 619 件増
資本金規模 ： 388 件増
売上高規模 ： 348 件増
支社・支店 チェーン店 ：3,589 件増
工場 ：49 件増
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号 ：795 件減
（マイナンバー）
FAX番号 ： 2,803 件減
資本金規模 ： 597 件減
売上高規模 ： 556 件減
支社・支店 チェーン店 ：594 件減
工場 ：432 件減
【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名 ： 15件増
今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。
