2025年9月版のデータ整備を行いました。

法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。



整備件数は以下の通りです。



【基本データ】
追加データ： 16,701件
削除データ： 32,372件
変更データ： 15,269件



【新規開業　Best5】
第1位：保険事業・・・・1,237件
第2位：建設・工事業・・・・774件
第3位：福祉関連施設・・・・654件
第4位：組合・団体関連・・・・513件
第5位：不動産取引・・・・481件



【廃業　Best5】
第1位：建設・工事業・・・・2,489件
第2位：食料品・嗜好品・・・・1,559件
第3位：理容・美容業・・・・1,496件
第4位：居酒屋・スナック・バー・・・・1,020件
第5位：会計士・税理士・専門職・・・・752件



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号　　　：35,158 件増
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 619 件増
資本金規模　　： 388 件増
売上高規模　　： 348 件増
支社・支店 チェーン店　　：3,589 件増
工場　　：49 件増



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号　　　：795 件減
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 2,803 件減
資本金規模　　： 597 件減
売上高規模　　： 556 件減
支社・支店 チェーン店　　：594 件減
工場　　：432 件減



【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名　　　　： 15件増



今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。



