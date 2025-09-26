『maimai でらっくす PRiSM PLUS』のトレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全20枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『maimai でらっくす PRiSM PLUS』の商品15種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『maimai でらっくす PRiSM PLUS』の商品の受注を9月19日（金）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/847,1336,1793?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディングアクリルスタンド







ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、アカツキ、コハク、アウルのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「黒姫 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \11,440(税込)


種類　：全13種


サイズ：本体：（約）70×55mm　台座：（約）40×23mm　厚み：3mm


　　　　特典：本体：（約）66×60mm　台座：（約）40×23mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディングアクリルスタンドパネル







ウタヒメナイトストーム、雨露霜雪、Divide et impera!、天蓋、Cryptarithm、パラドクスイヴ、ℝ∈Χ LUNATiCA、The Cursed Doll、QuiQ、系ぎて、Straight into the lights、モ°ルモ°ル(MZK Skippin' Remix)、リフヴェインの楽曲ジャケットイラストを手のひらサイズのアクリルパネルに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Fraq アクリルスタンドパネル AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \9,295(税込)


種類　：全13種


サイズ：（約）55×55mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼トレーディング角丸スクエア缶バッジ







ウタヒメナイトストーム、雨露霜雪、Divide et impera!、天蓋、Cryptarithm、パラドクスイヴ、ℝ∈Χ LUNATiCA、The Cursed Doll、QuiQ、系ぎて、Straight into the lights、モ°ルモ°ル(MZK Skippin' Remix)、リフヴェインの楽曲ジャケットイラストをスクエア缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Fraq 角丸スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \7,865(税込)


種類　：全13種


サイズ：（約）58×58mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングダイカットステッカー







ウタヒメナイトストーム、雨露霜雪、Divide et impera!、天蓋、Cryptarithm、パラドクスイヴ、ℝ∈Χ LUNATiCA、The Cursed Doll、QuiQ、系ぎて、Straight into the lights、モ°ルモ°ル(MZK Skippin' Remix)、リフヴェインの楽曲ジャケットイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。
合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「Fraq ダイカットステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全13種


サイズ：（約）50×50mm


素材　：紙、PP




▼トレーディング缶バッジ







ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、アカツキ、コハク、アウルのイラストを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「白法院ラグ 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \6,435(税込)


種類　：全13種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングブロマイド







ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、アカツキ、コハク、アウルのイラストをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「リズ ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \3,575(税込)


種類　：全13種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼トレーディングインスタントカメラ風イラストカード







ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、アカツキ、コハク、アウルのイラストをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「アシッド（幼少期） インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \3,575(税込)


種類　：全13種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼楽曲ジャケット Tee







※画像は「ウタヒメナイトストーム 楽曲ジャケット Tee」を使用しております。



ウタヒメナイトストーム、Divide et impera!、系ぎて、Straight into the lightsの楽曲ジャケットイラストをTシャツに仕上げました。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：各 \5,478(税込)


種類　：全4種（ウタヒメナイトストーム、Divide et impera!、系ぎて、Straight into the lights）


サイズ：ユニセックス XL、XXL


素材　：綿100％




▼マルチデスクマット







※画像は「ウタヒメナイトストーム マルチデスクマット」を使用しております。



ウタヒメナイトストーム、Divide et impera!、系ぎて、Straight into the lightsの楽曲ジャケットイラストをマルチデスクマットに仕上げました。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,960(税込)


種類　：全4種（ウタヒメナイトストーム、Divide et impera!、系ぎて、Straight into the lights）


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼特大アクリルスタンド







※画像は「ソルト（ぷりずむぷらす） 特大アクリルスタンド」を使用しております。



各キャラクターのイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全17種（ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、黒姫（プロトタイプ）、紅丸（プロトタイプ）、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、クリーノス（天使）、リッツ（悪魔）、アカツキ、コハク、アウル）


サイズ：本体：（約）19.2×11.9cm　台座：（約）12.1×5cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼楽曲ジャケットA6アクリルパネル







※画像は「ウタヒメナイトストーム 楽曲ジャケットA6アクリルパネル」を使用しております。



ウタヒメナイトストーム、Divide et impera!、系ぎて、Straight into the lightsの楽曲ジャケットイラストをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \2,178(税込)


種類　：全4種（ウタヒメナイトストーム、Divide et impera!、系ぎて、Straight into the lights）


サイズ：（約）14×10.5cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼BIGアクリルスタンド







※画像は「ソルト（ぷりずむぷらす） BIGアクリルスタンド」を使用しております。



各キャラクターのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全17種（ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、黒姫（プロトタイプ）、紅丸（プロトタイプ）、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、クリーノス（天使）、リッツ（悪魔）、アカツキ、コハク、アウル）


サイズ：本体：（約）13.7×8.4cm　台座：（約）8.1×3cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼maimai でらっくす 筐体アクリルスタンド





maimai でらっくす PRiSM、BUDDiESのゲーム機をそのままアクリルスタンドとして仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、maimai でらっくす PRiSM、BUDDiESの世界観を感じる日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全2種（PRiSM、BUDDiES）


サイズ：本体：（約）12.7×10.9cm　台座：（約）10.9×5.8cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼缶バッジ2個セット







※画像は「ソルト&みるく A 缶バッジ2個セット」を使用しております。



ソルト、みるく、リグエル、酒呑童子、ヴィリーウス、モンベルド、アルマ、ルシファー、アスク、エムブラ、乙姫、ラズ、しゃまのイラストを缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \990(税込)


種類　：全7種（ソルト&みるく A、リグエル&酒呑童子、ヴィリーウス&モンベルド、アルマ&ルシファー、アスク&エムブラ、乙姫&ラズ、しゃま&みるく B）


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼75mmグリッター缶バッジ







※画像は「ソルト（ぷりずむぷらす） 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。



各キャラクターのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \770(税込)


種類　：全13種（ソルト（ぷりずむぷらす）、みるく（ぷりずむぷらす）、濡羽、黒姫、八剱月アルマ、白法院ラグ、乙姫（のじゃロリック）、ラズ（のじゃロリック）、リズ、アシッド（幼少期）、アカツキ、コハク、アウル）


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/847,1336,1793?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)SEGA