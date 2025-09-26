RIZIN.51 × クレーンゲームジャパン株式会社

クレーンゲームジャパン株式会社

2025年9月

クレーンゲームジャパン株式会社

格闘技イベント「RIZIN.51」への協賛を記念し、クレーンゲームジャパン株式会社（以下、当社）が運営するオンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」「ゲットライブ」「アイキャッチオンライン」にて、RIZINオリジナルの新景品をリリースいたします。

今回のコラボでは、RIZINファン必見の「特別アイテム」が多数登場予定。オンラインでプレイして、ここでしか手に入らない限定グッズをゲットしましょう！

限定コラボ景品概要

１. RIZIN広報・横島加奈さん アクリルスタンド

RIZINの広報担当としてお馴染みの“横島加奈さん”がアクリルスタンドとして登場！

ファンの間でも人気の高い横島さんの可愛いガッツポーズをそのままグッズ化しました。

机に飾ったり、お気に入りのファイターと一緒にしたり、全RIZINファン必携のアイテムです。

※RIZIN広報・横島加奈さんコメント

まさか自分がRIZINのアクリルスタンドになるなんて！

本当に夢のようで心から嬉しいです。ぜひ選手の皆さんのアクスタと共に横島のアクスタもゲットしていただきたいです！新感覚のオンラインクレーンゲーム、皆さんぜひやってみてくださいね！

２. RIZINファイター ステッカー付き「おつまみセット」

RIZINを代表する人気ファイターたちがステッカーになってランダム封入！

「おつまみ」と一緒にRIZINの熱い闘いを思い出す、ファン向けプレミアムセットです。

ステッカー全14種（＋シークレットあり）

人気ファイター例：朝倉未来、平本蓮、鈴木千裕、萩原京平、ヒロヤ、ケイト・ロータス 他多数

※開発担当者のコメント

「RIZIN.51」協賛を通じて、RIZINファンの皆様とオンラインクレーンゲームという新しい楽しみ方を共有できることを大変嬉しく思います。

今回の景品はどれもファンの“欲しい！”が詰まった自信作です。

ぜひこの機会にチャレンジしてみてください！

当社のオンラインクレーンゲーム

「クレマス～クレーンゲームマスター」

URL：https://x.gd/B9fUi

「ゲットライブ」

URL：https://x.gd/rrv7a

「アイキャッチオンライン」

URL：https://x.gd/omP2F

景品登場予定日 2025年9月24日～

キャンペーンも同時開催予定！

無料プレイチケット配布

推しファイターの景品獲得キャンペーン

SNS投稿でプレゼントが当たる企画

大会期間中はポイント購入がお得なサービスポイントキャンペーンなど

■RIZIN.51：https://jp.rizinff.com/_ct/17772171

■RIZIN FIGHTING FEDERATION とは

RIZIN FIGHTING FEDERATION(ライジンファイティングフェデレーション)は、MMA(総合格闘技)、キックボクシングの試合を開催・運営するフェデレーション(競技会)です。

RIZIN という舞台は競技であり、文化であり、娯楽であり、そして観る者に勇気や感動を与え、ときに人の人生すら変えてしまうような感動と興奮をもたらす極上のエンターテインメントを目指しています。

RIZIN(ライジン)というタイトルには、日本古来より伝わる雷(いかずち)の神である「雷神」と、陽が昇る「rise（rising）」という意味が込められ、「最終」「究極」という意味を持つアルファベットの最後の文字「Z」を入れることで、「永遠に昇り続ける、輝き続ける舞台」という目標や意志をこのタイトルに掲げられています。

https://jp.rizinff.com/about

当社はabc(株)グループ企業です。

■abc株式会社について https://www.gfa.co.jp/（証券コード：8783 東証スタンダード市場）

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenizing by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。