大人気イラストレーター“rurudo”先生が手掛けたオリジナルキャラクター「ラビ」が待望のフィギュア化。

写真拡大 (全18枚)

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「GOLDENHEAD+」より、『rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。



■rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：23,100円(税込)


□発売日：2026年4月予定


□ブランド：GOLDENHEAD+


【スケール】1/7


【サイズ】全高約280mm(台座含む)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



原型制作：杏奈


彩色：えこし



























大人気イラストレーター“rurudo”先生が手掛けたオリジナルキャラクター「ラビ」が待望のフィギュア化です。


ウィンクとそのしぐさに、思わずハートを撃ち抜かれてしまう可愛さです！


キラめく真っ赤なバニースーツ、スラリと伸びた美脚、ちりばめられたハートにキュートなネイル……先生の繊細な作品を忠実に立体化しました。


ぜひイラストでは描かれない様々な角度から、「ラビ」の愛をお受け取りください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)rurudot



【店舗情報】


