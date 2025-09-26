大人気イラストレーター“rurudo”先生が手掛けたオリジナルキャラクター「ラビ」が待望のフィギュア化。
大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「GOLDENHEAD+」より、『rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191518&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,100円(税込)
□発売日：2026年4月予定
□ブランド：GOLDENHEAD+
【スケール】1/7
【サイズ】全高約280mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
原型制作：杏奈
彩色：えこし
大人気イラストレーター“rurudo”先生が手掛けたオリジナルキャラクター「ラビ」が待望のフィギュア化です。
ウィンクとそのしぐさに、思わずハートを撃ち抜かれてしまう可愛さです！
キラめく真っ赤なバニースーツ、スラリと伸びた美脚、ちりばめられたハートにキュートなネイル……先生の繊細な作品を忠実に立体化しました。
ぜひイラストでは描かれない様々な角度から、「ラビ」の愛をお受け取りください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●rurudo先生オリジナルキャラクター ラビ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191518&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)rurudot
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)