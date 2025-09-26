期間限定！Thcritter 2025年最新アップグレード版ネズミ駆除機が特別価格で登場

九洋洲 Joychou 株式会社

家庭やオフィスでのネズミや害虫の悩みを、Thcritterの最新駆除機が解決します。2025年版にアップグレードされた本製品は、超音波とフラッシュ機能でネズミを効果的に駆除。さらにクモ・ゴキブリ・アリなどの害虫にも対応可能です。期間限定の特別価格での提供ですので、この機会にぜひお試しください。

最新技術でネズミや害虫を効率的に駆除

Thcritter 2025年改良版は、ネズミの聴覚と神経回路を刺激することで不快感を与え、効果的な駆除を実現します。さらに、クモ・ゴキブリ・アリなどの害虫にも対応しており、1台で幅広い駆除・虫よけが可能です。使用開始から3～4週間で効果を実感できます。

3モード切替とインテリジェント機能で快適操作

本製品には3つのモードを搭載しています。

- 青色LED点灯：可変周波数＋固定周波数の超音波同時作動- 緑色LED点灯：可変周波数超音波単独作動- 赤色LED点灯（自動検知モード）：ネズミを感知するとダブル超音波発射

LED点滅機能は手動でON/OFF可能。明るい場所では自動でOFFし、暗所で自動作動します。.

広範囲カバーでしっかり駆除

360°全方向スピーカーを搭載し、約400平方メートル （畳約260枚）をカバー。9つのフラッシュを組み合わせることで、より効果的にネズミを撃退します。障害物が多い場合は複数配置することで、さらに効果が高まります。

省エネ＆静音設計で安心

人体に影響のない超音波を静かに放射。化学薬品・殺鼠剤を使用せず、死骸処理も不要で、無毒・無放射線のため環境や人体にも優しい設計です。消費電力はわずか1.5Wで、従来品に比べ47％削減。コンセント差込式で充電不要、届いたその日から使用可能です。

安心の品質保証とアフターサポート

出荷前に厳重な検査を行い、万が一使用中に不具合があれば、交換または返金対応を実施。専門カスタマー・チームによる24時間対応で、駆除効果を実感いただけるまでサポートします。

販売期間と価格

- 販売期間：2025年9月26日～10月3日- 特別価格：3,280円（通常価格4,900円）

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLCTRB71

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLCTRB71JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com