【期間限定特別価格】COOLDOVEエアダスター、最新ツインターボモデルが特別セール開始

九洋洲 Joychou 株式会社

最新技術を搭載した多機能エアダスターを特別価格でご提供

COOLDOVE（クールドーブ）は、最新の技術を搭載した多機能エアダスターを、2025年９月26日より10月３日までの期間限定で特別価格にて販売いたします。

通常価格6,580円のところ、期間中は4,280円にてお求めいただけます。

ツインターボファンによる圧倒的な風力

300,000RPMのブラシレスモーターとツインターボデザインを採用。最大150m/sの風量を実現し、従来モデルより効率的な清掃が可能です。さらに、騒音を37％、電力消費を42％削減しました。

2種類の風速調整モード

ワンタッチで切り替えられる4段階の風量モードに加え、3秒長押しで起動する無段階調整モードを搭載。用途に応じた最適な風量コントロールが可能です。

高輝度LEDライト＆多用途設計

1000ルーメン以上のLEDライトを内蔵し、暗所作業を強力にサポート。付属のノズル4種類とブラシ2種類で、洗車、屋外作業、室内清掃まで幅広く対応します。

長寿命AIバッテリー

7,500mAhの大容量バッテリーは最長200分連続稼働が可能。AIスマートチップにより過充電・過放電・過熱を防止し、寿命を大幅に延ばします。USB-C急速充電にも対応。

軽量＆コンパクトデザイン

150×65×25mmの手のひらサイズで、重量はわずか232g。専用収納袋付きで持ち運びにも便利です。

エコ設計＆安心サポート

使い捨て缶タイプと比べてCO2排出量を約90％削減。2000回以上の充放電に対応し、環境にも配慮しています。さらにメーカー保証付きで、24時間以内の迅速なサポートをお約束します。

キャンペーン概要

- 対象商品：COOLDOVE エアダスター- 通常価格：6,580円- キャンペーン価格：4,280円- 実施期間：2025年9月26日～10月3日

COOLDOVEの新しいエアダスターは、家庭からアウトドアまで幅広いシーンでご活用いただける製品です。この機会にぜひお試しください。

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ2DQNZ4?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ2DQNZ4?th=1)

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJ2DQNZ4?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com