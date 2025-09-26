【9/28(日)開催】ここでしか出会えない！個性あふれるハンドメイド＆体験が集う「WHATA Market」

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、2025年9月28日(日)に参加型マーケットイベント【WHATA Market】を初開催いたします。

古着やハンドメイド作品、ワークショップ、占い、マッサージ、調理不要の食品など幅広いジャンルで出店可能。初めての方でも安心してチャレンジできる出店環境をご用意しました。あなたの“好き”が誰かの“欲しい”につながる、新しい出会いの場です。

■WHATA Market の魅力

WHATA Marketは、初めての方でも気軽に参加できるあたたかい雰囲気が魅力。

手作り作品のぬくもりに触れたり、オリジナルアイテムを作ったり、ショッピングを楽しんだりと、1日中わくわくできる体験が待っています。

■ 出店者紹介

屋外・屋内どのエリアも、気軽に立ち寄れて“見て・買って・体験できる”充実の空間です。

▼ 屋外ブース【軒下または芝生エリア】

青空の下でワークショップやリラクゼーション、ペット関連グッズを満喫。

▼ 屋内ブース【Floor Disco Ball 】

アクセサリーやクラフト、スイーツなど、ゆったり楽しめるマーケット。

芝生エリアやカフェでひと休みしながら、じっくり会場を巡っていただけます。

会場全体がマーケット一色！

お気に入りを探すも良し、ワークショップで手作りを楽しむも良し。

一日中ワクワクできる「WHATA Market」で、ぜひあなただけの体験を見つけてください。

■ イベント詳細

開催日時：2025年9月28日（日）

場所：WHATAWON（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）

アクセス：

▼ お車でお越しの方 ▼

阪和道岸和田和泉ICから5分

駐車場台数323台(有料)

▼ 電車でお越しの方 ▼

最寄り駅からは、バス/タクシーをご利用ください

タクシー下記駅より約20分

電車からバスへ下記駅よりお乗り換え

●JR:阪和線・下松駅

●南海:泉北高速鉄道・和泉中央駅

南海本線・岸和田駅

WHATAWONについて

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。

大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/